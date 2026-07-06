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Sống Khỏe

Người phụ nữ suýt mất mạng vì xương cá xuyên thủng dạ dày, đâm vào gan

Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) vừa cứu sống người bệnh bị mảnh xương cá dài khoảng 2cm xuyên thủng thành dạ dày, đâm vào gan trái và tạo ổ áp xe lớn.

Thúy Nga

Theo thông tin từ gia đình, khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, bà N.T.B.T. (69 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TP HCM) vô tình nuốt phải một mảnh xương cá trong bữa ăn. Do không có biểu hiện bất thường ngay sau đó và nghĩ dị vật đã trôi xuống đường tiêu hóa, bà không đến cơ sở y tế thăm khám.

Sau đó người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn đau nhói vùng thượng vị khi đang ngủ. Cơn đau tăng dần, quặn từng cơn và lan lên ngực. Ban đầu, gia đình cho rằng bà bị cảm hoặc trúng gió nên chỉ theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng với sốt cao, đau bụng dữ dội, mệt lả và run tay chân nên được đưa đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả chụp CT cho thấy một dị vật dài khoảng 2cm đã xuyên qua thành dạ dày, cắm vào gan trái và gây hình thành ổ áp xe lớn. Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm vì có thể dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

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Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê-kíp đã thực hiện phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, phá bỏ ổ áp xe, rửa sạch ổ bụng, dẫn lưu vùng nhiễm trùng và lấy thành công dị vật ra ngoài.

Sau phẫu thuật, do tuổi cao và mắc nhiều bệnh nền, người bệnh tiếp tục được chuyển về Khoa Cấp cứu - Hồi sức để điều trị chuyên sâu. Bà được thở máy, hỗ trợ hô hấp và sử dụng phác đồ kháng sinh mạnh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, được cai máy thở, rút nội khí quản và tiếp tục hồi phục ổn định.

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Chiếc xương cá được lấy ra - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, ThS.BS. Đỗ Thị Thu Phương, Quản lý điều hành Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) khuyến cáo, các dị vật đường tiêu hóa như xương cá, xương gà hay tăm xỉa răng tuy thường gặp nhưng có thể gây biến chứng rất nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí sớm.

Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao do chức năng nhai nuốt suy giảm, cảm giác nuốt vướng không rõ ràng, trong khi triệu chứng thường diễn tiến âm thầm. Nhiều trường hợp chỉ đến bệnh viện khi đã xảy ra thủng đường tiêu hóa, hình thành ổ áp xe hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Để phòng tránh dị vật, các bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần ăn chậm, nhai kỹ, kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi ăn, nhất là các món có nhiều xương. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, đau ngực, đau bụng, sốt hoặc khó chịu kéo dài sau bữa ăn, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, không nên áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm nguội hoặc uống nhiều nước để đẩy dị vật xuống dạ dày. Việc này có thể khiến dị vật cắm sâu hơn vào thành đường tiêu hóa, làm tăng nguy cơ thủng tạng, nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

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#Nguy cơ dị vật đường tiêu hóa #Biến chứng xương cá xuyên thủng dạ dày #Cấp cứu và phẫu thuật nội soi #Chẩn đoán sớm các dị vật thực phẩm #Phòng ngừa biến chứng dị vật ở người cao tuổi

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