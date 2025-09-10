Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xót xa chợ Ga Vinh đổ nát sau bão

Toàn bộ đình hàng ăn tại chợ Ga Vinh bị đổ sập, những bức tường gạch vỡ vụn, mái tôn và khung sắt gãy đổ thành từng đống.

Bảo Ngân (tổng hợp)
1.jpg
Chợ Ga Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) là khu chợ bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau bão số 5 đổ bộ ngày 25/8. Toàn bộ đình hàng ăn tại chợ bị đổ sập, những bức tường gạch vỡ vụn, mái tôn và khung sắt gãy đổ thành từng đống. (Ảnh: Tiền Phong).
2.jpg
Chợ Ga Vinh vẫn ngổn ngang dù đã hơn 2 tuần sau bão. Do ảnh hưởng nên hơn 20 tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, nước giải khát buộc phải nghỉ bán dài ngày. (Ảnh: Tiền Phong).
3.jpg
Hàng quán đổ nát, ai cũng xót xa. (Ảnh: Người Đưa Tin).
4.jpg
Đại diện Ban quản lý chợ Ga Vinh cho biết, chợ Ga Vinh được khởi công năm 1993 và đưa vào sử dụng năm 1994, với quy mô gần 9.000m², hơn 1.600 quầy. Từng là điểm giao thương sầm uất của thành phố Vinh cũ, nhưng nhiều năm trở lại đây, hạ tầng xuống cấp, lượng khách thưa vắng, đời sống tiểu thương gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Người Đưa Tin).
44.jpg
Sau khi đình hàng ăn bị đổ sập, Ban quản lý chợ Ga Vinh đã báo cáo lên phường và thuê công nhân vào dọn dẹp, song khối lượng công việc quá lớn, dự kiến đến ngày 15/9 mới có thể dọn xong. (Ảnh: Tiền Phong).
5.jpg
Công nhân đang khẩn trương dọn dẹp chợ.
6.jpg
Nhiều ki-ốt xung quanh phải đóng cửa nghỉ bán vì lo ngại nguy cơ tiếp tục đổ sập. (Ảnh: Tiền Phong).
#chợ Ga Vinh đổ nát #chợ Ga Vinh #bão số 5

Bài liên quan

Kinh doanh

Nợ thuế hàng tỷ đồng, 3 doanh nghiệp ở Quảng Trị bị cưỡng chế hoá đơn

Do nợ đọng thuế kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã bị Thuế Quảng Trị ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Trị vừa ban hành các Quyết định số 757, 758, 759/QĐ-QTR ngày 9/9, về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, Chi nhánh Công ty CP Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco1 – Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco và Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam.

Cụ thể, Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, địa chỉ: Thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị; mã số thuế: 3100279784-001, bị cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn, với số tiền bị cưỡng chế hơn 2,6 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới