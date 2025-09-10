Xót xa chợ Ga Vinh đổ nát sau bão

Do nợ đọng thuế kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã bị Thuế Quảng Trị ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Trị vừa ban hành các Quyết định số 757, 758, 759/QĐ-QTR ngày 9/9, về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, Chi nhánh Công ty CP Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco1 – Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco và Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam.

Cụ thể, Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, địa chỉ: Thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị; mã số thuế: 3100279784-001, bị cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn, với số tiền bị cưỡng chế hơn 2,6 tỷ đồng.