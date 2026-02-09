Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xích đu đang quay bị gãy, hất tung 15 người lên không trung

Một chiếc xích đu đang quay đã bị gãy giữa không trung, hất tung 15 người và khiến một cảnh sát thiệt mạng do bị mảnh vỡ của chiếc xích đu rơi trúng.

Trường Hân dịch

Ngày 7/ 2, một chiếc xích đu xoay ở Haryana, Ấn Độ, bị gãy và đổ sập giữa không trung, khiến một cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Khoảng 15 người đang chơi xích đu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Viên cảnh sát, người dự kiến ​​sẽ nghỉ hưu vào tháng 3, đã bị cấu trúc này đè trúng khi đang cố gắng cứu người và tử vong do chấn thương nặng ở mặt và đầu. Tai nạn xảy ra do trục trặc động cơ làm hư hỏng ổ trục. Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra, theo Beleninfo.com.

Video: @xalertnow / X

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 18h15 chiều, khi cấu trúc đột nhiên bắt đầu nghiêng ngả giữa lúc một nhóm hành khách đang vui chơi. Theo tờ Times of India , một sĩ quan cảnh sát đang cố gắng giúp đỡ những người khác đã bị một phần của cơ cấu rơi trúng và thiệt mạng.

Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó , và một số người vẫn đang được điều trị. Giới chức trách thông báo sẽ khởi kiện đơn vị vận hành trò chơi và mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Các nhân chứng cho biết, sau khi phát hiện vụ ngã, người dân xung quanh và lực lượng an ninh đã lập tức lao đến giải cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ di chuyển những người bị thương.

Ông Nayab Saini, Thủ hiến bang Haryana, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người quá cố .

Sau vụ việc, Thủ hiến Ấn Độ, Nayab Singh Saini , đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và tuyên bố đã ra lệnh cung cấp sự chăm sóc y tế kịp thời cho những người bị ảnh hưởng.

#tai nạn #xích đu #Haryana #cảnh sát #thảm họa #vụ sập

Bài liên quan

Video

Gãy xích đu khổng lồ khiến 14 học sinh bị thương, hai bé gái nguy kịch

Chiếc đu quay bị gãy và rơi xuống đất, làm bị thương 14 học sinh tại một hội chợ địa phương ở Jhabua. Hai nữ sinh bị thương nặng và đang được theo dõi y tế.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều thứ Hai tại Utkrisht Maidan, nơi đang diễn ra hội chợ thường niên 'Maharaj No Melo'. Mười bốn học sinh—13 nữ và một nam sinh đến từ một trường Excellence—đang chơi xích đu hình thuyền thì đột nhiên nó bị gãy làm đôi và đổ sập, thông tin trên tran Bhaskar English.

Video: @TheUncutReality / X
Xem chi tiết

Video

Cậu học sinh thoát chết trong gang tấc khi cột điện đổ sập ở Kurnool

Một học sinh may mắn thoát chết sau khi một cột điện trong quá trình thi công hệ thống thoát nước đổ sập, khiến dây điện cao thế rơi xuống đường.

Một cậu học sinh đã thoát chết trong gang tấc ở khu Ashok Nagar, Kurnool vào sáng thứ Ba sau khi một cột điện bất ngờ đổ sập xuống đường, khiến dây điện cao thế rơi xuống rất gần em. Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn công cộng trong quá trình thi công cơ sở hạ tầng đô thị, theo Free Press Journal.

Video: @vanimehrotra / X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới