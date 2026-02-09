Xích đu đang quay bị gãy, hất tung 15 người lên không trung

Một chiếc xích đu đang quay đã bị gãy giữa không trung, hất tung 15 người và khiến một cảnh sát thiệt mạng do bị mảnh vỡ của chiếc xích đu rơi trúng.

Ngày 7/ 2, một chiếc xích đu xoay ở Haryana, Ấn Độ, bị gãy và đổ sập giữa không trung, khiến một cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Khoảng 15 người đang chơi xích đu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Viên cảnh sát, người dự kiến ​​sẽ nghỉ hưu vào tháng 3, đã bị cấu trúc này đè trúng khi đang cố gắng cứu người và tử vong do chấn thương nặng ở mặt và đầu. Tai nạn xảy ra do trục trặc động cơ làm hư hỏng ổ trục. Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra, theo Beleninfo.com.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 18h15 chiều, khi cấu trúc đột nhiên bắt đầu nghiêng ngả giữa lúc một nhóm hành khách đang vui chơi. Theo tờ Times of India , một sĩ quan cảnh sát đang cố gắng giúp đỡ những người khác đã bị một phần của cơ cấu rơi trúng và thiệt mạng.

Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó , và một số người vẫn đang được điều trị. Giới chức trách thông báo sẽ khởi kiện đơn vị vận hành trò chơi và mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Các nhân chứng cho biết, sau khi phát hiện vụ ngã, người dân xung quanh và lực lượng an ninh đã lập tức lao đến giải cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ di chuyển những người bị thương.

Ông Nayab Saini, Thủ hiến bang Haryana, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người quá cố .

Sau vụ việc, Thủ hiến Ấn Độ, Nayab Singh Saini , đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và tuyên bố đã ra lệnh cung cấp sự chăm sóc y tế kịp thời cho những người bị ảnh hưởng.