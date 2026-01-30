Hà Nội

Cậu học sinh thoát chết trong gang tấc khi cột điện đổ sập ở Kurnool

Một học sinh may mắn thoát chết sau khi một cột điện trong quá trình thi công hệ thống thoát nước đổ sập, khiến dây điện cao thế rơi xuống đường.

Trường Hân dịch

Một cậu học sinh đã thoát chết trong gang tấc ở khu Ashok Nagar, Kurnool vào sáng thứ Ba sau khi một cột điện bất ngờ đổ sập xuống đường, khiến dây điện cao thế rơi xuống rất gần em. Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn công cộng trong quá trình thi công cơ sở hạ tầng đô thị, theo Free Press Journal.

Video: @vanimehrotra / X

Các quan chức cho biết, Ủy ban thành phố Kurnool gần đây đã tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước trong khu vực, trong quá trình đó đường phố đã bị đào lên. Việc đào bới được cho là đã làm suy yếu móng của một cột điện, khiến nó không ổn định. Vào thứ Ba, cột điện bị hư hại đã đổ sập bất ngờ, làm đứt nhiều dây điện đang hoạt động và văng khắp đường phố.

Cậu bé, đang trên đường đến trường vào thời điểm đó, được cho là đã cảm nhận được nguy hiểm và quay trở lại kịp thời. Người dân địa phương cho biết nếu cậu bé bước thêm vài bước nữa, vụ việc có thể đã dẫn đến tai nạn chết người.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Chế biến Thực phẩm TG Bharath, người đã chỉ đạo các quan chức hành động nhanh chóng và đảm bảo trách nhiệm giải trình. Theo chỉ thị của ông, các nhà chức trách đã đến hiện trường, phong tỏa khu vực và thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục gây hại cho cộng đồng.

Ủy viên KMC P Vishwanath cho biết một cuộc điều tra đã được khởi xướng sau khi nhận được khiếu nại từ các quan chức TRANSCO. Bước đầu, thông báo yêu cầu giải trình đã được gửi đến hai quan chức thành phố vì cáo buộc sơ suất. Ông cũng xác nhận rằng một đơn tố cáo đã được đệ trình lên cảnh sát chống lại nhà thầu, yêu cầu xử lý hình sự vì vi phạm các điều khoản hợp đồng.

Cột truyền tải điện gãy sập, hai công nhân mắc kẹt rơi xuống và thiệt mạng

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập trong quá trình thi công, khiến hai công nhân rơi xuống và thiệt mạng.

Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng đó bằng video, khi hai nhân viên bám víu vào cấu trúc ọp ẹp, theo The Sun.

Video: The Sun
Người đàn ông ôm cột điện kêu cứu giữa dòng lũ đêm

Đi thuyền bị lật, người đàn ông ôm cột điện cố bám trụ giữa dòng nước xiết cuồn cuộn, mất sức, may mắn được người dân phát hiện kịp thời.

Tối 28/10 trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha, thuộc xã Hà Nha (TP Đà Nẵng).

Người đàn ông ôm cột điện kêu cứu giữa dòng nước lũ chảy xiết
Công nhân bị điện giật lúc đang làm việc trên cột điện

Được biết, 2 nam công nhân này đang làm việc trên cột điện thuộc thôn Hải Bối, Hà Nội thì gặp nạn. Người dân chứng kiến cũng không còn cách nào để giải cứu.

Vào lúc 6h47 sáng ngày 23/8, một người đàn ông tử vong và một người bị thương nặng khi đang làm việc trên cột điện ở khu vực đường Bắc Làng tại xóm 3, thôn Hải Bối (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc
