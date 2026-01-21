Gãy xích đu khổng lồ khiến 14 học sinh bị thương, hai bé gái nguy kịch

Chiếc đu quay bị gãy và rơi xuống đất, làm bị thương 14 học sinh tại một hội chợ địa phương ở Jhabua. Hai nữ sinh bị thương nặng và đang được theo dõi y tế.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều thứ Hai tại Utkrisht Maidan, nơi đang diễn ra hội chợ thường niên 'Maharaj No Melo'. Mười bốn học sinh—13 nữ và một nam sinh đến từ một trường Excellence—đang chơi xích đu hình thuyền thì đột nhiên nó bị gãy làm đôi và đổ sập, thông tin trên tran Bhaskar English.

Video: @TheUncutReality / X

Một đoạn video về vụ tai nạn đã được lan truyền, cho thấy các học sinh đang bám vào chiếc xích đu bị gãy và nhảy xuống để tự cứu mình chỉ vài khoảnh khắc trước khi nó rơi xuống đất.

Các nhân chứng cho rằng chiếc xích đu đã bị quá tải so với khả năng chịu tải cho phép, điều này có thể đã khiến cấu trúc bị sập.

Sau khi chiếc xích đu đổ, những đứa trẻ đang ngồi trên đó bị treo lơ lửng và trèo xuống.

Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Sở Cảnh sát, Tiến sĩ Shivdayal Singh, cùng với các đội từ sở cảnh sát và sở thuế đã đến hiện trường và bắt đầu điều tra về các biện pháp an ninh của hội chợ.

Bà Neha Meena, người đứng đầu quận, cho biết hai cô gái bị thương nặng hơn đang được theo dõi sát sao, và dự kiến ​​sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) nếu cần thiết.

Bà cho biết thêm rằng một nhóm điều tra đã được cử đến hiện trường và đang thu thập thông tin chi tiết từ nhóm kỹ thuật đã phê duyệt trò chơi đu quay. "Những người chịu trách nhiệm về tai nạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc", bà nói.

Cảnh sát trưởng Shivdayal Singh đã đến thăm những người bị thương tại bệnh viện và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của họ.

Hội chợ được tổ chức hàng năm trong sáu năm

Theo người dân địa phương, lễ hội Maharaj No Melo đã được tổ chức tại Jhabua trong sáu năm qua, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 20 tháng Giêng. Lễ hội do các nhóm người theo đạo Hindu tổ chức để tưởng nhớ vị thánh bộ lạc quá cố Khumsingh Maharaj.

Hội chợ có hơn năm trò chơi cảm giác mạnh, khoảng 25 trò chơi đu quay nhỏ hơn và một số gian hàng. Những sơ suất về an toàn tại một sự kiện công cộng quy mô lớn như vậy đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng dân cư và chính quyền.