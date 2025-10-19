Xiaomi nâng cấp Smart Door Lock 4 Pro với cảm biến khóa tĩnh mạch

Phiên bản nâng cấp của dòng Smart Door Lock 4 Pro ra mắt hồi đầu năm được nâng cấp bổ sung thêm nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay, giá hơn 10 triệu đồng.

Xiaomi vừa giới thiệu tại Trung Quốc mẫu Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition, phiên bản nâng cấp của dòng Smart Door Lock 4 Pro ra mắt hồi đầu năm.

Phiên bản mới được trang bị công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay AI, sử dụng ánh sáng hồng ngoại gần để quét và nhận diện cấu trúc tĩnh mạch dưới da.

Công nghệ nhận diện bằng tĩnh mạch dưới lòng bàn tay cho sai sót dưới 0.001%

Sản phẩm gây chú ý nhờ tích hợp công nghệ sinh trắc học tiên tiến cùng hệ thống camera kép. Mức giá bán lẻ là 2.899 tệ (khoảng 10,7 triệu đồng) và hiện đã mở đặt trước trên nền tảng Xiaomi Youpin.

Theo Xiaomi, hệ thống này có tỷ lệ từ chối sai dưới 0,001% và có thể mở khóa trong chưa đầy một giây. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ nhận diện khuôn mặt 3D AI đạt chứng nhận bảo mật tài chính BCTC, hoạt động tốt trong môi trường thiếu sáng và có tính năng phát hiện khuôn mặt thật 3D để chống giả mạo bằng ảnh hoặc video.

Pin của sản phẩm này lên đến 6 tháng, có thể sạc bằng cổng USB Type-C

Điểm đặc biệt của sản phẩm là hệ thống camera kép đóng vai trò như một "mắt thần" thông minh. Camera chính 3 MP cho góc nhìn 160° siêu rộng, trong khi camera phụ 2 MP bao quát 128°, giúp người dùng quan sát được cả người đứng trước cửa và các vật thể đặt dưới sàn như bưu kiện.

Hệ thống còn hỗ trợ chế độ nhìn đêm động với 5 đèn hồng ngoại, tự động chuyển giữa chế độ màu và hồng ngoại tùy theo điều kiện ánh sáng.

Khóa còn được tích hợp cảm biến radar sóng milimet 24 GHz để phát hiện chuyển động gần cửa và tự động ghi hình khi có người dừng lại quá lâu. Bên trong nhà, người dùng có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp qua màn hình 3,97 inch hoặc kết nối với TV, smartphone, hay màn hình thông minh Xiaomi, cho phép xem khách, nghe gọi và mở cửa từ xa thông qua ứng dụng Mi Home.

Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition hỗ trợ tới 12 phương thức mở khóa, bao gồm: nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay, khuôn mặt 3D, vân tay, NFC, Bluetooth, mật khẩu từ xa, mật khẩu tạm thời, thẻ từ, chìa cơ… Chức năng NFC tương thích với điện thoại, đồng hồ và vòng tay thông minh Xiaomi và Redmi.

AI nâng cấp trên Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro có thể lập mô hình 3D nhận diện khuôn mặt trong môi trường thiếu sáng.

Sản phẩm sử dụng hệ thống pin kép gồm pin lithium 6.870 mAh và 4 pin AA, cho thời lượng sử dụng khoảng 6 tháng, đồng thời hỗ trợ sạc USB-C khẩn cấp ở cả cụm trong và ngoài. Ngoài ra, khóa có cơ chế đóng êm tự động, lõi khóa chống cạy cấp C, cảm biến trạng thái cửa cùng cảnh báo khi có hành vi phá khóa hoặc mở thất bại.

Khóa hỗ trợ HyperOS Connect, cho phép đồng bộ với hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi và tự động kích hoạt các chế độ như bật đèn chào mừng, thông báo giọng nói khi về nhà hay kích hoạt bảo mật khi đi vắng.

Đáng tiếc hiện tại sản phẩm chưa được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên bạn đọc có thể tham khảo một số khóa cửa thông minh bán chạy có thể mua được giá rẻ như Aqara A100 Zigbee/D100 giá chỉ hơn 3 triệu, Xiaomi E10 (vân tay, mật mã, bluetooth, chìa khóa) giá 3,9 triệu hay Lockin X1 6 cách mở khóa cảm ứng siêu nhạy tay giá 3,5 triệu.