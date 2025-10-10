Hà Nội

Người dùng quốc tế chịu thiệt khi Xiaomi 17 series cắt giảm thứ này

Smartphone Xiaomi 17 series vẫn ưu ái thị trường nội địa hơn vì các flagship hàng đầu của hãng khác còn lâu mới đuổi kịp.

Tuệ Minh
Sức nóng quanh dòng Xiaomi 17 vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng mới đây, thông tin rò rỉ cho thấy một khác biệt đáng chú ý giữa phiên bản Trung Quốc và bản quốc tế của mẫu flagship này.
Theo đó, Xiaomi tiếp tục áp dụng chính sách tách biệt cấu hình cho từng thị trường, đặc biệt ở dung lượng pin, yếu tố vốn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.
Nguồn tin trong giới công nghệ cho biết, Xiaomi 17 phiên bản nội địa Trung Quốc sẽ được trang bị viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh, hứa hẹn khả năng hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài.
Tuy nhiên, bản quốc tế của thiết bị sẽ bị “rút gọn” xuống còn 6.300 mAh, thấp hơn 700 mAh so với bản Trung Quốc.
Dù vậy, tốc độ sạc nhanh trên hai phiên bản vẫn tương đồng. Cả bản Trung Quốc lẫn bản quốc tế đều được trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 100 W, giúp người dùng nạp lại năng lượng chỉ trong thời gian ngắn, gần như không tạo ra khác biệt đáng kể trong trải nghiệm thực tế.
Về hiệu năng, Xiaomi 17 dự kiến sử dụng nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip cao cấp mới nhất của Qualcomm, hứa hẹn cải thiện rõ rệt về tốc độ, khả năng xử lý AI và hiệu suất năng lượng.
Máy sẽ chạy giao diện HyperOS 3 dựa trên Android 16, tích hợp sâu trong hệ sinh thái Xiaomi HyperConnect nhằm đem lại trải nghiệm đồng bộ và thông minh hơn.
Theo các báo cáo hiện tại, dòng Xiaomi 17 Pro sẽ chỉ được bán tại Trung Quốc, trong khi bản tiêu chuẩn Xiaomi 17 sẽ là mẫu duy nhất được phát hành toàn cầu.
Như vậy, với viên pin 6.300 mAh cùng sạc nhanh 100 W, Xiaomi 17 bản quốc tế vẫn đủ sức trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship đầu năm 2026.
Tại Việt Nam, Xiaomi vừa ra mắt bộ đôi Xiaomi 15T và 15T Pro, lên kệ với giá bán niêm yết từ 13,99 triệu đồng, model Pro có giá từ 18,49 triệu đồng, tặng kèm nhiều quà trong đợt mở bán. Bạn đọc có thể tham khảo giá bán sản phẩm đang được giảm giá sâu trên các nền tảng thương mại điện tử.
