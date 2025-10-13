Hà Nội

Xiaomi Pad Mini lật đổ “ngai vàng” iPad Mini với màn 3K, 165Hz

Số hóa

Giá ngang iPad Mini nhưng Xiaomi Pad Mini sở hữu màn hình 3K cùng hiệu năng mạnh mẽ, được các chuyên trang khen là tablet Android cỡ nhỏ tốt nhất hiện nay.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi Pad Mini được xem là chiếc máy tính bảng Android cỡ nhỏ xuất sắc nhất mà người dùng có thể mua.
Với màn hình 8,8 inch độ phân giải 3K và tần số quét 165Hz, sản phẩm này vượt xa iPad Mini ở khả năng hiển thị.
Thiết kế gọn nhẹ chỉ 326g giúp người dùng cầm nắm thoải mái, trong khi màn hình tỷ lệ 16:10 tối ưu cho việc xem phim, chơi game và chạy đa nhiệm. (Ảnh: Android Authority)
Bên trong, máy sử dụng chip Dimensity 9400+, RAM tối đa 12GB, pin 7.500mAh cùng sạc nhanh 67W, đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và làm việc. (Ảnh: expertreviews)
Phụ kiện bút Xiaomi Focus Pen giúp Pad Mini trở thành công cụ ghi chú tiện lợi, mở rộng công năng như một chiếc laptop mini.(Ảnh: expertreviews)
Nhược điểm duy nhất nằm ở HyperOS còn hạn chế về tùy biến widget và chưa hỗ trợ xuất hình mở rộng ra màn ngoài.(Ảnh: expertreviews)
TechRadar đánh giá đây là tablet Android toàn diện nhất trong phân khúc, “một cú đáp trả hoàn hảo” trước iPad Mini.(Ảnh: expertreviews)
Với giá khoảng 14 triệu đồng, Xiaomi Pad Mini mang đến trải nghiệm cao cấp mà người dùng Android đã chờ đợi suốt nhiều năm.(Ảnh: expertreviews)
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi Pad Mini #tablet Android #màn hình 3K #165Hz #hiệu năng cao #máy tính bảng nhỏ gọn

