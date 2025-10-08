Xe tải chở tôm mất lái đâm vào cửa hàng trà sữa

Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái rồi đâm vào một cửa hàng trà sữa.

Video: NĐT

Sáng ngày 22/9 tại Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, một chiếc xe tải thùng chở tôm đã bị hỏng phanh rồi mất lái khi đang xuống dốc. Chiếc xe sau đó đâm vào một cửa hàng Mixue Bingcheng tại một ngã ba.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe tải đâm vào lối vào cửa hàng và dừng lại. Thùng hàng bị hư hỏng nặng và những đống tôm nằm rải rác trên mặt đất.

May mắn thay, cửa hàng vẫn chưa mở cửa kinh doanh và không có nhân viên nào ở bên trong nên không có thương vong. Tài xế không bị thương, một người khác ngồi trên xe bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện.

Tài xế cho biết ban đầu chiếc xe tải đang hướng đến một nhà máy chế biến nhưng đã rẽ nhầm hướng. Khi đang đi xuống dốc ở thị trấn Tailu, phanh đột nhiên bị hỏng. Anh ta đã cố gắng đánh lái để tránh va chạm nhưng không thể và chiếc xe đã lao thẳng vào cửa hàng.