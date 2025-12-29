Hà Nội

Video

Chuyển làn đúng thời điểm, xe con vô tình thoát cảnh 'bẹp rúm'

Nhiều người cho rằng linh tính của tài xế xe con quá nhạy bén nên đã bẻ lái kịp thời chỉ trước 1 giây khi xe phía sau mất lái đâm lên phía trước.

Trường Hân t/h

Khoảnh khắc một bác tài chuyển làn hơi 'khôn lỏi' nhưng vô tình thoát chết khiến cộng đồng mạng đồng loạt thở phào, gửi lời chúc mừng vì đã thoát nạn trong gang tấc.

Video: Tiến Trần / Facebook

Clip cho thấy chỉ sau đúng 1 giây khi bác tài chuyển làn, một chiếc xe lớn phía sau bất ngờ tông mạnh lên với tốc độ không nhỏ, trở thành một vụ va chạm dồn toa.

Nhiều ý kiến có phần hóm hỉnh cho rằng, bác tài xe con này đã được tổ tiên 'gánh còng lưng', mách bảo để chuyển làn phút chót nên cả người lẫn xe vẫn bình an vô sự. Bác tài cũng run rẩy không kém khi tình huống va chạm xảy ra.

#chuyển làn #tai nạn #an toàn giao thông #xe con #phòng tránh tai nạn

