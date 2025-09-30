Ô tô chạy 'xé gió', đâm vào dải phân cách rồi xoay như chong chóng

Một chiếc xe Thar chạy quá tốc độ đã mất lái, đâm vào dải phân cách và xoay nhiều vòng trên đường cao tốc Kanpur-Varanasi ở Ấn Độ.

Trong một tình huống nguy hiểm, một chiếc xe Thar chạy quá tốc độ đã mất lái và xoay nhiều vòng sau khi đâm vào dải phân cách trên Quốc lộ Kanpur-Varanasi. Vụ việc xảy ra vào ngày 17/9, gần Shringverpur, khu vực Nawabganj, Ấn Độ.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc Thar xoay nhiều vòng trên đường. May mắn thay, không có thương vong nào được báo cáo. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát gần đó lắp đặt bên ngoài một cửa hàng ven đường ghi lại.

Đoạn clip cho thấy chiếc xe Thar đang lao nhanh trên đường và đâm vào dải phân cách, xoay nhiều vòng trước khi bỏ chạy. Có thể nhìn thấy một chiếc xe tải từ xa.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra nếu chiếc xe bị lật giữa đường hoặc nếu có một chiếc xe khác chạy tới từ phía sau vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trong một vụ việc khác, một đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy người phụ nữ đang đi bộ trên đường tại khu vực đồn cảnh sát Sihani Gate thuộc quận Ghaziabad, Uttar Pradesh thì bị một chiếc xe tải Thar chạy quá tốc độ tông trúng.

Cú va chạm mạnh đến nỗi người phụ nữ bật ra khỏi nắp capo xe và bị văng đi khá xa trước khi ngã xuống, bị thương nặng.

Vụ việc đã được camera giám sát ghi lại.