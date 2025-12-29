Xe container gãy đầu vì phanh gấp tránh xe máy

Vụ việc xảy ra tại Long Điền (An Giang) vào hôm 26/12. Theo hình ảnh từ video, tài xế xe đầu kéo như không bị thương nặng, được người dân hỗ trợ thoát ra khỏi cabin dập nát do cú phanh gấp để tránh va chạm với xe máy từ trong hẻm đi ra.

Nhiều bình luận cho rằng người điều khiển xe máy đã mắc nhiều lỗi vi phạm, và việc di chuyển thiếu quan sát đã dẫn đến sự việc trên, rất may không có ghi nhận về thương vong. Tuy nhiên, tài xế xe đầu kéo cũng chưa làm chủ được tốc độ trên những đoạn đường nhỏ hẹp, có dân cư, nhiều phương tiện và chướng ngại vật.