Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xe container gãy đầu vì phanh gấp tránh xe máy

Phần đầu của chiếc xe đầu kéo bị các tấm kim loại theo quán tính trượt lên đẩy gãy, gập xuống mặt dường vì phanh gấp.

Trường Hân t/h

Vụ việc xảy ra tại Long Điền (An Giang) vào hôm 26/12. Theo hình ảnh từ video, tài xế xe đầu kéo như không bị thương nặng, được người dân hỗ trợ thoát ra khỏi cabin dập nát do cú phanh gấp để tránh va chạm với xe máy từ trong hẻm đi ra.

Nhiều bình luận cho rằng người điều khiển xe máy đã mắc nhiều lỗi vi phạm, và việc di chuyển thiếu quan sát đã dẫn đến sự việc trên, rất may không có ghi nhận về thương vong. Tuy nhiên, tài xế xe đầu kéo cũng chưa làm chủ được tốc độ trên những đoạn đường nhỏ hẹp, có dân cư, nhiều phương tiện và chướng ngại vật.

Video: OFFB / Facebook
#xe container #tai nạn giao thông #phanh gấp #xe máy #tai nạn đường bộ #hư hỏng xe

Bài liên quan

Video

Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nghiền nát bởi máy móc hạng nặng do phanh gấp

Một vụ việc được camera an ninh ghi lại ở Malaysia đã gây chấn động do cách thức xảy ra và những thiếu sót trong việc tham giao thông dẫn đến hậu quả.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường tránh Jalan Miri ở Miri, Malaysia, khi hai người đàn ông thiệt mạng sau khi một chiếc xe đầu kéo chở máy móc hạng nặng bất ngờ bị tuột khỏi xe, đè bẹp cabin. Các nạn nhân là tài xế và phụ lái. Giới chức trách cho biết chiếc xe đầu kéo đã mất kiểm soát khi đang đến gần đèn giao thông, khiến toàn bộ hàng hóa nặng trượt về phía trước, theo TV Azteca Jalisco.

Video phát trên kênh: @AlertaMundoNews / X
Xem chi tiết

Video

Nam thanh niên suýt gặp 'tử thần' khi cố phóng nhanh chen lên xe khách

Vì bóp phanh thắng gấp, nam thanh niên đã lạc tay lái và ngã ra đường. Rất may không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Clip trích xuất từ camera hành trình của một xe hơi phía sau cho thấy, một nam thanh niên là tài xế xe ôm công nghệ đã đột ngột di chuyển vượt lên và có ý định chen lên cạnh xe khách.

Tuy nhiên, do thắng gấp nên nam thanh niên đã mất lái và ngã ra đường, hướng thẳng đầu vào gầm xe khách. Rất may mắn vì có đội mũ bảo hiểm, phần đầu của nam tài xế đã được bánh xe khách đẩy ra ngoài, chỉ lộn vài vòng trên đường và không có thương vong đáng tiếc.

Xem chi tiết

Video

Thanh sắt đâm thủng kính chắn gió, người trong xe thoát chết kỳ diệu

hoảnh khắc xe con sang đường, xe tải phanh gấp, khiến thanh sắt trên thùng xe lao tới, xuyên thủng kính lái xe con đầy nguy hiểm.

Vào khoảng ngày 21/4 tại Kolhapur, Ấn Độ, một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra khi một chiếc xe con đang sang đường. Để tránh va chạm, xe tải chở theo những thanh sắt đã phanh gấp. Lực quán tính khiến số thanh sắt bị trượt về phía trước, đâm xuyên qua kính chắn gió của chiếc xe con. May mắn thay, bó sắt đã dừng lại chỉ cách vị trí tài xế vài centimet nên không có thương vong về người.

Thanh sắt đâm thủng kính chắn gió, người trong xe thoát chết kỳ diệu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới