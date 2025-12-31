Hà Nội

Video

Xe tải va vào phân cách cứng, lật nghiêng đè bẹp xe con

Một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đè bẹp một chiếc ô tô và gây hỗn loạn giữa những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trường Hân dịch

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Rampur đã cướp đi sinh mạng của một tài xế sau khi một chiếc xe tải mất kiểm soát lật nhào lên một chiếc SUV Bolero, khiến chiếc xe bị nghiền nát hoàn toàn. Vụ việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 29/12, đã được camera giám sát ghi lại và đoạn video gây sốc này sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nguồn: @motordave2 / X

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nainital gần cổng Pahadi , sát một nhà máy điện địa phương, dọc theo đường cao tốc Delhi-Nainital đông đúc. Theo cảnh sát và lời kể của nhân chứng, một chiếc xe tải chở dăm gỗ đã tiến đến từ phía sau khi chiếc Bolero đang cố gắng rẽ tại một đoạn đường cắt ngang trên đường cao tốc.

Theo News18 đưa tin, tài xế chiếc Bolero, ông Firasat, 54 tuổi, vừa đưa cán bộ phụ trách tiểu khu (SDO) của sở điện lực đến trạm biến áp Khoud và đang trên đường về nhà vào khoảng 16h30p chiều.

Khi Firasat bắt đầu rẽ, tài xế xe tải đã cố gắng tránh va chạm trực diện bằng cách đánh lái về phía dải phân cách giữa đường. Tuy nhiên, bánh trước của xe tải đã leo lên dải phân cách, khiến xe mất thăng bằng, nghiêng và lật úp lên chiếc SUV, như đoạn video lan truyền trên mạng đã cho thấy.

Trọng lượng của chiếc xe tải đã đè bẹp chiếc SUV Bolero, khiến Firasat tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc Bolero bắt đầu rẽ từ đoạn đường cắt ngang quốc lộ, trong khi chiếc xe tải bám sát phía sau. Khi chiếc SUV băng qua đường, chiếc xe tải đánh lái gấp nhưng mất thăng bằng.

Lực lượng cứu hộ sau đó mô tả hiện trường là chiếc Bolero "gần như không thể nhận ra" dưới đống đổ nát của chiếc xe tải. Theo báo cáo của News18 , cú va chạm đã khiến Firasat bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát, các quan chức cho biết đầu anh bị dập nát và cột sống bị vỡ do áp lực quá lớn.

Các dịch vụ cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và điều động bốn cần cẩu, hai máy ủi và một máy xúc JCB để dọn dẹp đống đổ nát. Phải mất khoảng 30 phút để nâng chiếc xe tải lên và tiếp cận phần xe bị nghiền nát.

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, với các phương tiện ùn tắc kéo dài gần hai kilomet. Giao thông trên đường cao tốc bị đình trệ trong gần ba giờ, buộc các nhà chức trách phải chuyển hướng các phương tiện qua các tuyến đường thay thế.

Đoạn video từ camera giám sát đã gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ trên mạng, với nhiều người dùng tranh luận về trách nhiệm và việc thực thi luật an toàn giao thông.

Một người khác nói, “Hình ảnh thật ảm đạm—nhưng đây chính là lý do tại sao Ấn Độ cần kiểm tra bằng lái xe nghiêm ngặt hơn, kỷ luật làn đường đúng đắn và thực thi pháp luật thực sự, chứ không chỉ là sự phẫn nộ sau các vụ tai nạn. Cho đến khi chúng ta cải thiện công tác đào tạo và tuần tra, tình trạng hỗn loạn này sẽ tiếp diễn.”

#tai nạn giao thông #xe tải #Rampur #đè bẹp xe con #an toàn đường bộ #tai nạn xe tải

Video

Robot Trung Quốc bất ngờ đá trúng 'chỗ nguy hiểm' của huấn luyện viên

Sau cú đánh, người đàn ông cúi gập người vì đau đớn, và con robot, đúng như lập trình của nó, cũng bắt chước phản ứng này.

Robot ngày càng chiếm ưu thế và hiện đang làm được hầu hết mọi việc, thậm chí còn được hứa hẹn loại bỏ cả nạn cướp biển trong tương lai . Tuy nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Gần đây, một video đã thu hút sự chú ý của X khi cho thấy một robot hình người, Unitree G1, đá vào hạ bộ của chính người huấn luyện mình trong một loạt các động tác đá trên không, thông tin trên trang Canaltech.com.

Nguồn: @CyberRobooo / X
Xem chi tiết

Video

Xe tải không giảm tốc độ khi đi qua giao lộ khiến 5 người thương vong

Xe tải va chạm xe máy chở ba người rồi lao vào nhà ven đường khiến một bé 3 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10h50p ngày 28/12, tại ngã tư chợ Gio An (thuộc thôn Bình Sơn, Xã Cồn Tiên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Video: Giao Thông An Toàn / Facebook
Xem chi tiết

Video

Hai xe máy tông trực diện nhau với tốc độ cao, 3 người tử vong

Đêm 28/12, trên quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến ba người tử vong và một người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h40 phút ngày 28/12, tại đoạn đường Quốc lộ 37 chạy qua địa phận xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong được camera an ninh nhà người dân ghi lại.
﻿Video: MXH/Facebook
Xem chi tiết

