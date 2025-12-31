Xe tải va vào phân cách cứng, lật nghiêng đè bẹp xe con

Một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đè bẹp một chiếc ô tô và gây hỗn loạn giữa những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Rampur đã cướp đi sinh mạng của một tài xế sau khi một chiếc xe tải mất kiểm soát lật nhào lên một chiếc SUV Bolero, khiến chiếc xe bị nghiền nát hoàn toàn. Vụ việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 29/12, đã được camera giám sát ghi lại và đoạn video gây sốc này sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nguồn: @motordave2 / X

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nainital gần cổng Pahadi , sát một nhà máy điện địa phương, dọc theo đường cao tốc Delhi-Nainital đông đúc. Theo cảnh sát và lời kể của nhân chứng, một chiếc xe tải chở dăm gỗ đã tiến đến từ phía sau khi chiếc Bolero đang cố gắng rẽ tại một đoạn đường cắt ngang trên đường cao tốc.

Theo News18 đưa tin, tài xế chiếc Bolero, ông Firasat, 54 tuổi, vừa đưa cán bộ phụ trách tiểu khu (SDO) của sở điện lực đến trạm biến áp Khoud và đang trên đường về nhà vào khoảng 16h30p chiều.

Khi Firasat bắt đầu rẽ, tài xế xe tải đã cố gắng tránh va chạm trực diện bằng cách đánh lái về phía dải phân cách giữa đường. Tuy nhiên, bánh trước của xe tải đã leo lên dải phân cách, khiến xe mất thăng bằng, nghiêng và lật úp lên chiếc SUV, như đoạn video lan truyền trên mạng đã cho thấy.

Trọng lượng của chiếc xe tải đã đè bẹp chiếc SUV Bolero, khiến Firasat tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc Bolero bắt đầu rẽ từ đoạn đường cắt ngang quốc lộ, trong khi chiếc xe tải bám sát phía sau. Khi chiếc SUV băng qua đường, chiếc xe tải đánh lái gấp nhưng mất thăng bằng.

Lực lượng cứu hộ sau đó mô tả hiện trường là chiếc Bolero "gần như không thể nhận ra" dưới đống đổ nát của chiếc xe tải. Theo báo cáo của News18 , cú va chạm đã khiến Firasat bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát, các quan chức cho biết đầu anh bị dập nát và cột sống bị vỡ do áp lực quá lớn.

Các dịch vụ cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và điều động bốn cần cẩu, hai máy ủi và một máy xúc JCB để dọn dẹp đống đổ nát. Phải mất khoảng 30 phút để nâng chiếc xe tải lên và tiếp cận phần xe bị nghiền nát.

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, với các phương tiện ùn tắc kéo dài gần hai kilomet. Giao thông trên đường cao tốc bị đình trệ trong gần ba giờ, buộc các nhà chức trách phải chuyển hướng các phương tiện qua các tuyến đường thay thế.

Đoạn video từ camera giám sát đã gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ trên mạng, với nhiều người dùng tranh luận về trách nhiệm và việc thực thi luật an toàn giao thông.

Một người khác nói, “Hình ảnh thật ảm đạm—nhưng đây chính là lý do tại sao Ấn Độ cần kiểm tra bằng lái xe nghiêm ngặt hơn, kỷ luật làn đường đúng đắn và thực thi pháp luật thực sự, chứ không chỉ là sự phẫn nộ sau các vụ tai nạn. Cho đến khi chúng ta cải thiện công tác đào tạo và tuần tra, tình trạng hỗn loạn này sẽ tiếp diễn.”