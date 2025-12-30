Hà Nội

Người dẫn chương trình tử vong do điện giật ngay trước mặt khán giả

Toàn bộ sự việc được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, Elber Paredes Mejía, 34 tuổi, tủ vong trong một sự kiện ở vùng nông thôn Conchán đã gây chấn động.

Trường Hân dịch

Cộng đồng Conchán, thuộc huyện Chota, Peru, vẫn đang bàng hoàng sau cái chết của Elber Paredes Mejía, một người dẫn chương trình địa phương nổi tiếng 34 tuổi, người đã thiệt mạng khi đang dẫn chương trình một cuộc thi sắc đẹp được phát sóng trên truyền hình.

Vụ việc thương tâm xảy ra đã khiến một đứa trẻ 9 tuổi mồ côi cha mẹ và gây ra sự phẫn nộ cũng như các cuộc biểu tình trong cộng đồng. Cái chết của người đàn ông này thu hút sự chú ý rộng rãi hơn vì được chia sẻ trên Facebook.

Video: @JaimeHerreraCaj / X

Những hình ảnh cho thấy vụ tai nạn xảy ra khi người dẫn chương trình đang đứng trên bục sân khấu được dựng cho sự kiện. Theo các nhân chứng, Paredes Mejía bị điện giật khi chạm vào một trong những cấu trúc kim loại, khiến anh bất động.

Một trong những công nhân đang leo lên sân khấu vào thời điểm đó đã nhận ra sự nguy hiểm của tình huống và kịp thời kéo Paredes Mejía ra khỏi kết cấu kim loại. Gia đình ông đang yêu cầu chính quyền điều tra cái chết của người dẫn chương trình.

Theo Perú 21 và Diario Correo, những người thân cận với sự kiện cho rằng đã có những bất thường trong các biện pháp an ninh tại sân khấu và ban tổ chức có thể đã tắc trách, gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia và khán giả.

Hai trẻ em bị điện giật tử vong khi triều cường lên cao

Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (Cần Thơ) phối hợp với Công an thành phố làm rõ vụ rò rỉ điện trong khu vực ngập lụt do triều cường khiến 2 trẻ em tử vong.

Cố buộc lại bè trôi, người đàn ông bị điện cao thế giật tử vong

Điện thoại của các nhân chứng đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc cuối đời của người đàn ông khi đang cố gắng buộc lại chiếc bè bị trôi trên dòng nước lũ.

Mới đây, đoạn video ghi lại vụ tai nạn thương tâm của một người đàn ông tại Thái Lan đã khiến nước này rúng động. Câu chuyện không chỉ là lời cảnh báo cho những ngư dân cần thận trọng hơn trong công việc để tránh xảy ra rủi ro, mà còn cho thấy sự vô thường của cuộc đời.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra vào sáng thứ Tư, 1/10 vừa qua tại làng Ban Dong, huyện Pichai, tỉnh Uttaradit của Thái Lan. Theo đó, một người đàn ông đang cố gắng ngăn chiếc bè không bị dòng nước mạnh trên sông Nan cuốn trôi.

Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang rửa xe

Một phần diễn biến đã được camera hành trình của ô tô đỗ gần đó ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/9, tại bãi xe trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP. HCM (TP Thủ Đức cũ). Trong quá trình đang bơm nước rửa xe, người đàn ông không may gặp nạn, ngã xuống đất, nằm bất động. Người đàn ông được xác định là anh Đ.T.H. (42 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước Cũ).

