Người dẫn chương trình tử vong do điện giật ngay trước mặt khán giả

Cộng đồng Conchán, thuộc huyện Chota, Peru, vẫn đang bàng hoàng sau cái chết của Elber Paredes Mejía, một người dẫn chương trình địa phương nổi tiếng 34 tuổi, người đã thiệt mạng khi đang dẫn chương trình một cuộc thi sắc đẹp được phát sóng trên truyền hình.
Vụ việc thương tâm xảy ra đã khiến một đứa trẻ 9 tuổi mồ côi cha mẹ và gây ra sự phẫn nộ cũng như các cuộc biểu tình trong cộng đồng. Cái chết của người đàn ông này thu hút sự chú ý rộng rãi hơn vì được chia sẻ trên Facebook.
Những hình ảnh cho thấy vụ tai nạn xảy ra khi người dẫn chương trình đang đứng trên bục sân khấu được dựng cho sự kiện. Theo các nhân chứng, Paredes Mejía bị điện giật khi chạm vào một trong những cấu trúc kim loại, khiến anh bất động.
Một trong những công nhân đang leo lên sân khấu vào thời điểm đó đã nhận ra sự nguy hiểm của tình huống và kịp thời kéo Paredes Mejía ra khỏi kết cấu kim loại. Gia đình ông đang yêu cầu chính quyền điều tra cái chết của người dẫn chương trình.
Theo Perú 21 và Diario Correo, những người thân cận với sự kiện cho rằng đã có những bất thường trong các biện pháp an ninh tại sân khấu và ban tổ chức có thể đã tắc trách, gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia và khán giả.