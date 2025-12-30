Người dẫn chương trình tử vong do điện giật ngay trước mặt khán giả

Cộng đồng Conchán, thuộc huyện Chota, Peru, vẫn đang bàng hoàng sau cái chết của Elber Paredes Mejía, một người dẫn chương trình địa phương nổi tiếng 34 tuổi, người đã thiệt mạng khi đang dẫn chương trình một cuộc thi sắc đẹp được phát sóng trên truyền hình.

Vụ việc thương tâm xảy ra đã khiến một đứa trẻ 9 tuổi mồ côi cha mẹ và gây ra sự phẫn nộ cũng như các cuộc biểu tình trong cộng đồng. Cái chết của người đàn ông này thu hút sự chú ý rộng rãi hơn vì được chia sẻ trên Facebook.

Video: @JaimeHerreraCaj / X

Những hình ảnh cho thấy vụ tai nạn xảy ra khi người dẫn chương trình đang đứng trên bục sân khấu được dựng cho sự kiện. Theo các nhân chứng, Paredes Mejía bị điện giật khi chạm vào một trong những cấu trúc kim loại, khiến anh bất động.