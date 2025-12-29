Chân dung hai nhà thầu sở hữu hồ sơ trúng thầu dày đặc tại khu vực phía Nam
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Công ty Trường Sa gây ấn tượng tại thị trường ngành than khi tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói.
Theo hồ sơ đấu thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt, Toàn Thắng – Hoàng Gia đều sở hữu bề dày hoạt động hơn một thập kỷ tại khu vực ĐBSCL.
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Tại TP.HCM, nhà thầu này liên tiếp 'một mình một ngựa. Tuy nhiên, các địa bàn có tính cạnh tranh như Vĩnh Long và Bến Tre, kết quả lại hoàn toàn khác.
Ngay từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sawaco đã xác định áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường, thay vì đấu thầu rộng rãi.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Công ty Trường Sa gây ấn tượng tại thị trường ngành than khi tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói.
Theo hồ sơ đấu thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt, Toàn Thắng – Hoàng Gia đều sở hữu bề dày hoạt động hơn một thập kỷ tại khu vực ĐBSCL.
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Tại TP.HCM, nhà thầu này liên tiếp 'một mình một ngựa. Tuy nhiên, các địa bàn có tính cạnh tranh như Vĩnh Long và Bến Tre, kết quả lại hoàn toàn khác.
Ngay từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sawaco đã xác định áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường, thay vì đấu thầu rộng rãi.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Gói thầu thu hút tới 18 nhà thầu tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp.
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.
3 nhà thầu còn lại đều bị loại do xếp hạng về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu 3 nhà thầu này cùng bị loại tại các gói thầu do Cấp nước Gia Định tổ chức.
Các đối thủ của Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M bất ngờ “buông xuôi” vào phút chót tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025 ở TP HCM.
Gói thầu thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 – cơ sở 1, Quận 6, TP HCM đã thu hút hai nhà thầu tham gia.
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu tại các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
Việc nhà thầu trúng liên tiếp đặt ra yêu cầu về năng lực và chất lượng thi công, nhất là với các gói cần đảm bảo tính minh bạch và đủ năng lực theo quy định.
N.T.P là nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc trong lĩnh vực cấp nước, đã trúng 134/148 gói thầu, tổng giá trị hơn 363,68 tỷ đồng.
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Các chuyên gia nhận định việc liên tục trúng thầu trong bối cảnh cạnh tranh thấp là dấu hiệu cần giám sát khi số lượng nhà thầu BIM trên thị trường không hề ít.
Hoạt động đấu thầu tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đang thu hút chú ý khi một số nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm biến động mạnh.