Hai xe máy tông trực diện nhau với tốc độ cao, 3 người tử vong

Đêm 28/12, trên quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến ba người tử vong và một người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h40 phút ngày 28/12, tại đoạn đường Quốc lộ 37 chạy qua địa phận xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong được camera an ninh nhà người dân ghi lại.

﻿Video: MXH/Facebook

Camera an ninh nhà người dân gần hiện trường ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên, một chiếc xe máy chở theo 2 người đang lưu thông trên đường. Khi đến khu vực xóm Tam Hợp, người điều khiển xe máy này đã tăng tốc, vượt một chiếc ô tô cùng chiều.

Tuy nhiên, trong quá trình vượt, chiếc xe này đã lấn sang làn đường ngược lại và đâm trực diện vào một xe máy khác cũng chạy với tốc độ cao đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến hai chiếc xe máy dập nát, hư hỏng nặng. Cả 3 người trên hai xe đều văng ra đường, nằm bất động.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu.

UBND xã Hoàng Vân xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã, hậu quả 1 người được xác định tử vong tại chỗ, 2 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện C Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ xác định 2 nạn nhân tử vong.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.