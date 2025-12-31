Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hai xe máy tông trực diện nhau với tốc độ cao, 3 người tử vong

Đêm 28/12, trên quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến ba người tử vong và một người bị thương.

Trường Hân t/h

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h40 phút ngày 28/12, tại đoạn đường Quốc lộ 37 chạy qua địa phận xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong được camera an ninh nhà người dân ghi lại.
﻿Video: MXH/Facebook

Camera an ninh nhà người dân gần hiện trường ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên, một chiếc xe máy chở theo 2 người đang lưu thông trên đường. Khi đến khu vực xóm Tam Hợp, người điều khiển xe máy này đã tăng tốc, vượt một chiếc ô tô cùng chiều.

Tuy nhiên, trong quá trình vượt, chiếc xe này đã lấn sang làn đường ngược lại và đâm trực diện vào một xe máy khác cũng chạy với tốc độ cao đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến hai chiếc xe máy dập nát, hư hỏng nặng. Cả 3 người trên hai xe đều văng ra đường, nằm bất động.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu.

UBND xã Hoàng Vân xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã, hậu quả 1 người được xác định tử vong tại chỗ, 2 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện C Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ xác định 2 nạn nhân tử vong.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Thái Nguyên #xe máy tai nạn #tử vong #xã Hoàng Vân #điều tra tai nạn

Bài liên quan

Video

Tai nạn liên hoàn 7 phương tiện trên Quốc lộ 5, hai người thiệt mạng

Cú va chạm mạnh đẩy xe tải lao về phía trước, tạo ra chuỗi va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện khác đang lưu thông phía trước.

Theo thông tin từ UBND Phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng vụ tan nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/12 tại Km 46+500, QL5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng, theo báo Dân Việt.

Video: TTCP / Facebook
Xem chi tiết

Video

Du khách thoát chết trong gang tấc khi xe mất kiểm soát trôi xuống dốc

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Himachal Pradesh sau khi một chiếc xe du lịch mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng.

Một tai nạn có thể gây chết người đã được ngăn chặn vào thứ Tư gần thị trấn miền núi nổi tiếng Dalhousie ở Himachal Pradesh khi một chiếc xe du lịch chở nhiều hành khách mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng, thông tin trên Livemint.com.

Video: Press Trust Of India
Xem chi tiết

Video

Người đi xe máy 'bay' lên không rồi rơi xuống mương vì va chạm với xe hơi

Một người lái xe máy đã bị hất tung lên không trung sau khi chiếc xe máy anh ta điều khiển va chạm với một chiếc xe đa dụng trong một vụ tai nạn trên đường.

Khoảnh khắc kinh hoàng đó đã được camera giám sát (CCTV) tại hiện trường ghi lại trước khi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội qua một video dài 22 giây.

Video: HotMix News / Facebook
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới