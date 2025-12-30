HOT VIDEO
Công ty Trương Vương thắng tuyệt đối nhiều gói thầu quy mô lớn
Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Kỹ thuật hay rào cản cạnh tranh?
Nhà thầu đặt vấn đề liệu việc đưa tiêu chí sẵn có có đang vô tình tạo rào cản, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu hay không.
Chân dung hai nhà thầu sở hữu hồ sơ trúng thầu dày đặc tại khu vực phía Nam
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng của Sawaco chỉ tiết kiệm cho ngân sách là…0 đồng
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Cầu đường Bến Tre liên tiếp trúng loạt gói thầu giao thông tại Vĩnh Long
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Nhà thầu Trường Sa ghi dấu mạnh mẽ tại thị trường Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty Trường Sa gây ấn tượng tại thị trường ngành than khi tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói.
Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia với loạt hồ sơ đấu thầu tại khu vực ĐBSCL
Theo hồ sơ đấu thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt, Toàn Thắng – Hoàng Gia đều sở hữu bề dày hoạt động hơn một thập kỷ tại khu vực ĐBSCL.
Công ty Hoàn Thành khẳng định vị thế với mật độ trúng thầu dày đặc
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Không đối thủ, công ty Đường thủy Nội địa số 11 ôm loạt thầu từ Bắc chí Nam
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Năng lực thực sự của Hòa Hân: Thắng lớn sân nhà, "hụt hơi" sân khách?
Tại TP.HCM, nhà thầu này liên tiếp 'một mình một ngựa. Tuy nhiên, các địa bàn có tính cạnh tranh như Vĩnh Long và Bến Tre, kết quả lại hoàn toàn khác.