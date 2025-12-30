Hà Nội

Công ty Trương Vương thắng tuyệt đối nhiều gói thầu quy mô lớn

Công ty Trương Vương thắng tuyệt đối nhiều gói thầu quy mô lớn

Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

#công ty #gói thầu #thắng thầu #năng lực #2025

