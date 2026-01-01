HOT VIDEO
Gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng 'rộng cửa', nhưng chỉ một liên danh tham dự
Gói thầu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin tổ chức đấu thầu rộng rãi, biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Đông đảo người dân dự chương trình đón năm mới 2026 tại Lâm Đồng
Tại điểm cầu phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, hàng nghìn người dân đã cùng nhau theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026.
Gói thầu hơn 8 tỷ tại Hóc Môn với mức tiết kiệm 'nhỏ giọt'
Chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 0,55%, Công ty Truyền thông Sài Gòn vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Hóc Môn, tiết kiệm 0,55%.
Chuỗi trúng thầu nhiều năm của công ty Hưởng Phúc tại Lộc Phú Trung
Phân tích cho thấy tỷ lệ trúng thầu tại riêng đơn vị tư vấn này lên tới hơn 76%, mức rất cao trong lĩnh vực xây lắp vốn có tính cạnh tranh lớn.
Xây dựng Thương mại Bình Trang và chuỗi thắng lớn cuối năm tại Tây Nam Bộ
Những tháng cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tục trúng thầu tại các dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.
Công ty Trương Vương thắng tuyệt đối nhiều gói thầu quy mô lớn
Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Kỹ thuật hay rào cản cạnh tranh?
Nhà thầu đặt vấn đề liệu việc đưa tiêu chí sẵn có có đang vô tình tạo rào cản, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu hay không.
Chân dung hai nhà thầu sở hữu hồ sơ trúng thầu dày đặc tại khu vực phía Nam
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng của Sawaco chỉ tiết kiệm cho ngân sách là…0 đồng
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Cầu đường Bến Tre liên tiếp trúng loạt gói thầu giao thông tại Vĩnh Long
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.