Lợn rừng tấn công nhân viên kiểm lâm, clip kịch tính đến nghẹt thở

Vụ việc xảy ra tại làng Sirsauli, sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về thiệt hại do lợn rừng gây ra, nhóm cứu hộ đã cố gắng bắt giữ con vật bằng lưới.

Video gây sốc ghi lại cảnh con lợn rừng tấn công một nhân viên kiểm lâm trong một chiến dịch cứu hộ ở Uttar Pradesh đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về những nguy hiểm mà các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã tuyến đầu phải đối mặt, thông tin trên trang Free Press Journal.

Nguồn: @iAtulKrishan1 / X

Vụ việc xảy ra tại làng Sirsauli, thuộc khu vực đồn cảnh sát Ujhani, huyện Badaun, nơi các cán bộ lâm nghiệp đã đến sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về thiệt hại mùa màng do lợn rừng gây ra. Nhóm cứu hộ, do cán bộ lâm nghiệp Subham Pratap Singh dẫn đầu, đã cố gắng bắt giữ con vật bằng lưới.

Tuy nhiên, tình hình đột nhiên leo thang khi con lợn rừng trở nên hung dữ và lao vào nhóm người này. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, người ta có thể thấy con vật đã húc ngã Subham Pratap Singh và ghì anh ta xuống đất trong gần hai phút, trong khi anh ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Các nhân viên kiểm lâm khác có mặt tại hiện trường đã vội vàng chạy đến giúp đỡ, liên tục dùng gậy đánh con lợn rừng để xua đuổi nó. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng con vật cũng bỏ chạy, tạo điều kiện cho nhóm cứu hộ giải cứu được viên cảnh sát bị thương.

Đoạn video ghi lại sự căng thẳng của khoảnh khắc đó, cho thấy con lợn rừng khổng lồ lao về phía viên cảnh sát trong khi những người khác cố gắng can thiệp một cách tuyệt vọng. Đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng, với nhiều cư dân mạng ca ngợi sự dũng cảm của các nhân viên kiểm lâm và nhấn mạnh những rủi ro trong các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã.

Theo thông tin được báo cáo, Subham Pratap Singh bị thương trong vụ tấn công. Hiện vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông và số phận của con lợn rừng.