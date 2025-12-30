Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Lợn rừng tấn công nhân viên kiểm lâm, clip kịch tính đến nghẹt thở

Vụ việc xảy ra tại làng Sirsauli, sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về thiệt hại do lợn rừng gây ra, nhóm cứu hộ đã cố gắng bắt giữ con vật bằng lưới.

Trường Hân dịch

Video gây sốc ghi lại cảnh con lợn rừng tấn công một nhân viên kiểm lâm trong một chiến dịch cứu hộ ở Uttar Pradesh đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về những nguy hiểm mà các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã tuyến đầu phải đối mặt, thông tin trên trang Free Press Journal.

Nguồn: @iAtulKrishan1 / X

Vụ việc xảy ra tại làng Sirsauli, thuộc khu vực đồn cảnh sát Ujhani, huyện Badaun, nơi các cán bộ lâm nghiệp đã đến sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về thiệt hại mùa màng do lợn rừng gây ra. Nhóm cứu hộ, do cán bộ lâm nghiệp Subham Pratap Singh dẫn đầu, đã cố gắng bắt giữ con vật bằng lưới.

Tuy nhiên, tình hình đột nhiên leo thang khi con lợn rừng trở nên hung dữ và lao vào nhóm người này. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, người ta có thể thấy con vật đã húc ngã Subham Pratap Singh và ghì anh ta xuống đất trong gần hai phút, trong khi anh ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Các nhân viên kiểm lâm khác có mặt tại hiện trường đã vội vàng chạy đến giúp đỡ, liên tục dùng gậy đánh con lợn rừng để xua đuổi nó. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng con vật cũng bỏ chạy, tạo điều kiện cho nhóm cứu hộ giải cứu được viên cảnh sát bị thương.

Đoạn video ghi lại sự căng thẳng của khoảnh khắc đó, cho thấy con lợn rừng khổng lồ lao về phía viên cảnh sát trong khi những người khác cố gắng can thiệp một cách tuyệt vọng. Đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng, với nhiều cư dân mạng ca ngợi sự dũng cảm của các nhân viên kiểm lâm và nhấn mạnh những rủi ro trong các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã.

Theo thông tin được báo cáo, Subham Pratap Singh bị thương trong vụ tấn công. Hiện vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông và số phận của con lợn rừng.

#lợn rừng #kiểm lâm #cứu hộ #Uttar Pradesh #bảo vệ động vật

Bài liên quan

Video

Báo đốm đột nhập vào khu dân cư làm 6 người bị thương nặng

Một con báo đã đột nhập vào một tòa nhà dân cư ở Bhayander, tấn công 6 người bị thương.  

Ông Sachin Repal, người phụ trách bảo tồn rừng, đã xác nhận vụ việc và cho biết rằng ngay sau khi nhận được báo cáo về sự xuất hiện của con báo, đội cứu hộ đã lập tức được cử đến. Con báo bị bắn bất tỉnh bằng phi tiêu, thông tin trên trang Gujaratimidday.com.

Video: @LoksattaLive / X
Xem chi tiết

Video

Chó lớn xông ra tấn công, cắn xé người phụ nữ bế con nhỏ

Một vụ chó tấn công ngay gần trường tiểu học Whiteford ở Sylvania đã châm ngòi cho một phong trào kêu gọi sự an toàn, minh bạch trong khu vực gần trường học.

Vụ tấn công ngày 8/12 đã được camera ghi lại và được công bố. Đoạn video cho thấy một con chó cắn và kéo lê một người mẹ đang bế con nhỏ. Người phụ nữ đã phải nhập viện vì những vết thương này, thông tin trên trang 13 Action News.

Nguồn: @ppv_tahoe / Instagram
Xem chi tiết

Video

Hai chú chó trung thành bảo vệ chủ nhân của mình khỏi một vụ bắt cóc

Những con chó đã tấn công những kẻ lạ mặt, cắn vào chân chúng và khiến chúng phải từ bỏ ý định xông vào nhà để bắt người đàn ông đi.

Một người đàn ông đã được cứu thoát khỏi vụ bắt cóc nhờ hai chú chó Jackson và Donna của mình tại chặng 5 của El Recreo, thuộc huyện Durán, tỉnh Guayas, thông tin trên trang Teleamazonas.com.

Camera an ninh đã ghi lại những khoảnh khắc kịch tính của một vụ bắt cóc bất thành đối với một người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè trước nhà mình trong vòng 20 giây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới