Xe tải mất lái lao vào chợ chuối, 3 người tử vong, 3 người bị thương

Nhiều video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tải mất lái, lao thẳng vào chợ chuối Tân Long (Quảng Trị), khiến nhiều người bị thương nặng, có người tử vong.

Sáng 17/9, lãnh đạo xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến thời điểm 8h30 phút cùng ngày vụ tai nạn đã khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Video: Camera người dân cung cấp

Trước đó, lúc 7h46 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 37C 587.63 lưu thông theo hướng quốc lộ 1 đi cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ lao thẳng vào chợ chuối Tân Long.

Theo video từ camera người dân ghi lại, chiếc xe tải lao từ dốc cao lao vào chợ chuối, tông vào rất nhiều xe máy và người, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người la hét, sợ hãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền, công an địa phương và người dân đã phối hợp đưa 3 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời đang cố gắng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi nơi mắc kẹt.