Gói thầu hơn 8 tỷ tại Hóc Môn với mức tiết kiệm 'nhỏ giọt'

Chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 0,55%, Công ty Truyền thông Sài Gòn vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Hóc Môn, tiết kiệm 0,55%.

#gói thầu #Hóc Môn #siêu tiết kiệm #đối thủ bị loại #giá cao

