Khách Trung Quốc không trả tiền ăn còn có hành động lạ với nữ chủ quán

Sự việc xảy ra tại một nhà hàng Trung Quốc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Hành động của người đàn ông trong clip khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trường Hân t/h

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc trên địa bàn Hà Nội, thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc xảy ra vào đêm 26/12 vừa qua, một vị khách nước ngoài sau khi ăn uống tại quán đã không thanh toán tiền theo yêu cầu của chủ quán, dẫn đến tranh cãi.

Video: Check Var Đường Phố / Facebook

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, người này bị cho là có hành vi thiếu chuẩn mực, cố tình tiếp cận và có cử chỉ quấy rối đối với nữ chủ quán khiến những người xung quanh bức xúc. Sự việc khiến không khí tại quán trở nên căng thẳng, nhiều khách có mặt đã lên tiếng can ngăn.

Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của vị khách, cho rằng đây là biểu hiện thiếu tôn trọng người khác và cần lên án văn hóa ứng xử nơi công cộng quá kém.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về việc xử lý vụ việc.

#khách Trung Quốc #Hà Nội #xử lý vụ việc #quấy rối #văn hóa ứng xử #công cộng

Video

Robot Trung Quốc bất ngờ đá trúng 'chỗ nguy hiểm' của huấn luyện viên

Sau cú đánh, người đàn ông cúi gập người vì đau đớn, và con robot, đúng như lập trình của nó, cũng bắt chước phản ứng này.

Robot ngày càng chiếm ưu thế và hiện đang làm được hầu hết mọi việc, thậm chí còn được hứa hẹn loại bỏ cả nạn cướp biển trong tương lai . Tuy nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Gần đây, một video đã thu hút sự chú ý của X khi cho thấy một robot hình người, Unitree G1, đá vào hạ bộ của chính người huấn luyện mình trong một loạt các động tác đá trên không, thông tin trên trang Canaltech.com.

Nguồn: @CyberRobooo / X
Xem chi tiết

Video

Xe tải không giảm tốc độ khi đi qua giao lộ khiến 5 người thương vong

Xe tải va chạm xe máy chở ba người rồi lao vào nhà ven đường khiến một bé 3 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10h50p ngày 28/12, tại ngã tư chợ Gio An (thuộc thôn Bình Sơn, Xã Cồn Tiên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Video: Giao Thông An Toàn / Facebook
Xem chi tiết

Video

Lợn rừng tấn công nhân viên kiểm lâm, clip kịch tính đến nghẹt thở

Vụ việc xảy ra tại làng Sirsauli, sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về thiệt hại do lợn rừng gây ra, nhóm cứu hộ đã cố gắng bắt giữ con vật bằng lưới.

Video gây sốc ghi lại cảnh con lợn rừng tấn công một nhân viên kiểm lâm trong một chiến dịch cứu hộ ở Uttar Pradesh đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về những nguy hiểm mà các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã tuyến đầu phải đối mặt, thông tin trên trang Free Press Journal.

Nguồn: @iAtulKrishan1 / X
Xem chi tiết

