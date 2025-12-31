Khách Trung Quốc không trả tiền ăn còn có hành động lạ với nữ chủ quán

Sự việc xảy ra tại một nhà hàng Trung Quốc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Hành động của người đàn ông trong clip khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc trên địa bàn Hà Nội, thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc xảy ra vào đêm 26/12 vừa qua, một vị khách nước ngoài sau khi ăn uống tại quán đã không thanh toán tiền theo yêu cầu của chủ quán, dẫn đến tranh cãi.

Video: Check Var Đường Phố / Facebook

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, người này bị cho là có hành vi thiếu chuẩn mực, cố tình tiếp cận và có cử chỉ quấy rối đối với nữ chủ quán khiến những người xung quanh bức xúc. Sự việc khiến không khí tại quán trở nên căng thẳng, nhiều khách có mặt đã lên tiếng can ngăn.

Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của vị khách, cho rằng đây là biểu hiện thiếu tôn trọng người khác và cần lên án văn hóa ứng xử nơi công cộng quá kém.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về việc xử lý vụ việc.