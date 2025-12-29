Hà Nội

Video

Bất chấp tàu đang đến, xe chở rác vẫn cố vượt qua dù rào chắn đã hạ

Xe chở rác cố ý vượt qua đường ray, mắc vào thanh chắn khiến cho tàu hỏa sau đó bị thanh chắn đâm vỡ cửa kính.

Trường Hân t/h

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị xác minh, xử lý nghiêm lái xe tải chở rác biển số 18N-87xx về hành vi không chấp hành tín hiệu chuông, đèn và đâm hỏng cần chắn tự động đang hạ để chuẩn bị đón đoàn tàu khách SE8 qua đường ngang tại Km 77+525 tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh. Sau khi đâm hỏng cần chắn, lái xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường, theo Cục CSGT - Bộ Công an.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook

Hành vi cố tình vượt tín hiệu chuông, đèn, chắn đường ngang đang hoạt động là hành vi gây nguy hiểm đến an toàn chạy tàu, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Tại các đường ngang có người gác và đường ngang cảnh báo tự động đều được ngành đường sắt bố trí lắp đặt camera để theo dõi hoạt động, tình hình trật tự ATGT.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh của tín hiệu chuông, đèn, cần chắn tại các đường ngang qua đường sắt có lắp đặt thiết bị cảnh báo tự động để bảo đảm an toàn cho mình và cho cộng đồng.

