Xã hội

Xe tải cháy trơ khung, hàng hóa bị thiêu rụi trên cao tốc Đà Nẵng

Đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, phần cabin xe và hàng hóa bị thiêu rụi.

Thanh Hà

Chiều 23/10, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, vừa xảy ra vụ cháy xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 13h15 cùng ngày, xe tải BKS 74G - 001.05 lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam, khi đến Km13+320 (thuộc địa phận xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

image-1127.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào làn khẩn cấp rồi nhảy thoát ra ngoài. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng CSGT, Đội vận hành tuyến cao tốc tiếp cận hiện trường đảm bảo ATGT và phân luồng cho phương tiện lưu thông. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm xe tải cháy trơ khung, hàng hóa bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

