Tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc do buồn ngủ

Sau khi vào trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, tài xế P.M.Đ. (Lạng Sơn) đã điều khiển ô tô đi ngược chiều hàng chục km trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

Hạo Nhiên

Ngày 21/5, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với tài xế P.M.Đ. (SN 1999, trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc – Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, nhiều người lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng qua địa bàn Hà Tĩnh (hướng Bắc – Nam) thót tim khi bất ngờ chứng kiến xe tải BKS 29H - 996.86 chạy ngược chiều nên đã quay video clip tung lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế P.M.Đ.

Nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 nhanh chóng triển khai tổ công tác, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tổ chức chốt chặn,“đón lõng” phương tiện.

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế P.M.Đ. thừa nhận, sáng 21/5, sau khi nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ ở Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) người này đã lên xe rời đi. Do chưa tỉnh ngủ, thay vì điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam, tài xế lại cho xe tải chạy ngược chiều (hướng Nam - Bắc).

Tổ công tác CSGT cũng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Đ. Kết quả cho thấy người này không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc. Với lỗi vi phạm này, tài xế Đ. bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

