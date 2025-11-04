Hà Nội

Thế giới

Xe khách đâm vào xe tải đang đỗ, 15 người tử vong

15 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Phalodi, bang Rajasthan, Ấn Độ, vào tối 2/11. Khi đó, một chiếc xe chở khách chạy quá tốc độ đã đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ bên lề đường cao tốc Bharat Mala, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng Phalodi, Kundan Kanwaria, cho biết các nạn nhân đang trên xe trở về Jodhpur sau khi thăm đền Kolayat, cách đó khoảng 220 km. Tất cả nạn nhân đều là cư dân khu vực Phalodi, Jodhpur.

ando1.png
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Những người bị thương ban đầu được đưa đến bệnh viện lân cận, sau đó được chuyển đến Jodhpur để điều trị nâng cao.

"15 hành khách tử vong tại hiện trường trong khi 2 phụ nữ bị thương nặng. Những người bị thương ban đầu được đưa tới bệnh viện ở Osian, sau đó được chuyển tới Jodhpur", Cảnh sát trưởng Jodhpur Om Prakash cho biết.

Cảnh sát cho biết thêm rằng, chiếc xe buýt chạy với tốc độ cao đã đâm vào một xe tải đang đỗ bên lề đường, khiến chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Cú va chạm mạnh đến mức nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Theo một nhân chứng, dọc theo đường cao tốc Bharat Mala có một số quán ăn nhỏ ven đường và chiếc xe tải đang đỗ trước một trong những quán ăn đó. Chiếc xe buýt đang chạy với tốc độ cao, cố gắng vượt xe khác thì bất ngờ đâm vào chiếc xe đang đỗ.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi và Thủ hiến bang Rajasthan Bhajan Lal Sharma đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

