Tai nạn giao thông liên hoàn ở Bangkok, 14 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến một phụ nữ tử vong và 13 người khác bị thương.

Theo The Thaiger, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 17h40 chiều 24/10 trên đường Pracha Uthit ở quận Rat Burana, Bangkok.

Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Rat Burana và lực lượng ứng cứu khẩn cấp từ Quỹ Poh Teck Tung đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện.

Các phương tiện bị hư hại nặng sau va chạm. Ảnh: The Thaiger.

Tại hiện trường, một chiếc xe buýt công cộng Subaru màu xanh lá cây, tuyến số 09, bị hư hỏng nặng, và một số hành khách bị hất văng xuống đường. Các đội cứu hộ đã tiến hành sơ cứu trước khi đưa nạn nhân bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Cách xe buýt không xa, một chiếc xe bán tải màu trắng được phát hiện bị hư hỏng nặng phần đuôi. Một chiếc xe máy màu đen dùng để giao đồ ăn cũng bị lật ngửa, thùng xe văng sang một bên, người lái xe bị thương.

Ảnh: The Thaiger.

Ngoài ra, một chiếc sedan màu vàng đã đâm vào một chiếc xe máy màu trắng trong vụ tai nạn liên hoàn khiến một phụ nữ bị thương nặng và sau đó được xác định đã tử vong tại Bệnh viện Bang Pakok.

Suriya, tài xế xe buýt 46 tuổi, cho biết anh đã giảm tốc độ để nhường đường cho các phương tiện khác thoát khỏi một con ngõ gần đó thì bất ngờ chiếc taxi đâm vào phía sau xe của anh, đẩy xe anh sang bên kia đường và gây ra vụ va chạm, tờ KhaoSod đưa tin.

Tài xế taxi, Chaiphat, 64 tuổi, sau đó khai với cảnh sát rằng ông đột nhiên mất ý thức khi đó và không nhớ gì về vụ việc nhưng "sẵn sàng chịu trách nhiệm".

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

