Lật xe buýt ở Nga, 11 người thương vong

Hai người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Khu tự trị Khanty-Mansi, miền tây nước Nga.

Tân Hoa Xã đưa tin, dịch vụ báo chí của chính quyền địa phương thông tin trên Telegram rằng, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Khu tự trị Khanty-Mansi, miền tây nước Nga, vào ngày 22/10.

Báo cáo sơ bộ cho biết, tài xế đã mất lái, khiến chiếc xe lao khỏi đường cao tốc xuống mương trước khi lật, khiến 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Những người bị thương sau đó đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt trước đó ở Nga. Ảnh: APA.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tại nạn, trên xe có 16 hành khách.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân cũng như hoàn cảnh xung quanh vụ tai nạn.

Trước đó, vào ngày 16/10, một chiếc xe buýt bị lật ở vùng Primorye của Nga, khiến 1 người tử vong và 45 người bị thương, TASS đưa tin. Những người bị thương là công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho một công ty xây dựng.

Các nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ tai nạn.

