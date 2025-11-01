Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc, 11 người thương vong

6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố vào tối 30/10, 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

"Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4h37 sáng ngày 30/10 khi một chiếc xe tải nhỏ chở quá tải đâm vào một xe đầu kéo đang đỗ, khiến 11 người thương vong", nguồn tin cho hay.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc. Ảnh: QNA/THX.

Tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị và hiện trong tình trạng ổn định.

Được biết, tài xế xe tải nhỏ và 3 nhân viên của công ty sở hữu xe tải này đã bị tạm giữ. Cảnh sát cũng đang điều tra tài xế xe đầu kéo xem có vi phạm hay không.

Trước đó, vào ngày 5/10, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Vào tháng 9/2024, 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

