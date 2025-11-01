Hà Nội

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc, 11 người thương vong

6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, Trung Quốc.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố vào tối 30/10, 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

"Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4h37 sáng ngày 30/10 khi một chiếc xe tải nhỏ chở quá tải đâm vào một xe đầu kéo đang đỗ, khiến 11 người thương vong", nguồn tin cho hay.

trungquoc.png
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc. Ảnh: QNA/THX.

Tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị và hiện trong tình trạng ổn định.

Được biết, tài xế xe tải nhỏ và 3 nhân viên của công ty sở hữu xe tải này đã bị tạm giữ. Cảnh sát cũng đang điều tra tài xế xe đầu kéo xem có vi phạm hay không.

Trước đó, vào ngày 5/10, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Vào tháng 9/2024, 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập mỏ vàng ở Trung Quốc

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn giao thông Trung Quốc #Vụ tai nạn nghiêm trọng #Thảm họa giao thông ở Trung Quốc #Điều tra tai nạn xe tải #tai nạn giao thông ở Trung Quốc #tai nạn ở Tứ Xuyên

Bài liên quan

Thế giới

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Iran, hàng chục người bị thương

21 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 14 xe ở miền bắc Iran.

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến 14 xe xảy ra tại một tuyến đường liên tỉnh tại tỉnh Golestan, miền bắc Iran, vào chiều ngày 30/10.

Morteza Salimi, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ tỉnh, cho biết ba đội cứu hộ và ba xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn để giải cứu các nạn nhân.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe buýt chở 41 hành khách bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Financial Express dẫn thông tin từ Ủy ban Kurnool (Ấn Độ) cho biết, vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 3h đến 3h10 sáng ngày 24/10. Chiếc xe buýt khi đó chở 41 hành khách, khởi hành từ Hyderabad đi Bengaluru, đã va chạm với một chiếc xe máy, làm vỡ bình xăng và bốc cháy.

ando.png
Vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người thiệt mạng ở Ấn Độ hôm 24/10. Ảnh: Express.
Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhật, 9 trẻ mẫu giáo bị thương

Chiếc ô tô chở trẻ mẫu giáo đâm vào một khu dân cư ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, khiến tài xế tử vong và 9 em nhỏ bị thương.

Theo Kyodo, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h50 sáng ngày 29/9 tại Kamagaya, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Khi đó, chiếc xe do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển đã đâm vào một khu dân cư cách ga Magomezawa trên tuyến Noda của Đường sắt Tobu khoảng 1,2 km về phía đông.

Xem chi tiết

