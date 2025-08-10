Hà Nội

Xã hội

Xe đầu kéo làm rơi ống cống bê tông nặng hàng tấn xuống cao tốc

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) vừa xử phạt tài xế điều khiển ô tô đầu kéo làm rơi ống cống hộp nặng hàng tấn xuống cao tốc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) vừa xử phạt tài xế điều khiển ô tô đầu kéo làm rơi ống cống hộp nặng hàng tấn xuống cao tốc.

Chiều 10/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô đầu kéo làm rơi ống cống hộp xuống cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Theo đó, hồi 11h44 cùng ngày, tài xế Hà Thanh T. (SN 1984, trú tại Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo 15C-245.XX, kéo theo rơ-moóc biển số 15R-120.XX, đi trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Đến Km15, hai ống cống hộp bất ngờ rơi xuống đường, bị vỡ vụn, nhiều mảnh văng khắp mặt đường cao tốc.

Ống cống hộp nặng hàng tấn rơi xuống đường cao tốc. Ảnh: CACC
Ống cống hộp nặng hàng tấn rơi xuống đường cao tốc. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc và lập biên bản xử phạt tài xế Hà Thanh T. lỗi: Chở hàng làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ gây mất an toàn giao thông. Với lỗi này, tài xế T. sẽ bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Theo đại diện Cục CSGT, hành vi chở hàng làm rơi vãi hàng hóa ra đường bộ rất nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông xung quanh.

Do vậy, khuyến cáo chủ xe và tài xế khi chở hàng hóa cần chú ý chằng buộc cẩn thận, nên sử dụng các thiết bị chuyên dụng để buộc hàng hóa đối với hàng hóa nặng, hộp bê tông… khi di chuyển trên đường cần lưu thông với tốc độ thấp, tránh đi vào đường cao tốc ảnh hưởng tới phương tiện khác.

