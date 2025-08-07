Xử phạt tài xế quay đầu xe trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Anh T. khai do không quan sát kỹ biển báo, nên đã quay đầu xe sai quy định tại cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (thuộc địa phận phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Ngày 7/8, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip xe ô tô biển số 99A-769.01 (MITSUBISHI, màu trắng) bất ngờ quay đầu xe ngay đầu cầu Xương Giang, đoạn Km118+150m, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (thuộc địa phận phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Hình ảnh cắt từ clip.

Hành vi nguy hiểm này đã gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua điều tra, xác định tài xế là anh Vũ Đăng T. (SN 1999, trú tại phường Mão Điền, Bắc Ninh). Ngày 6/8, Phòng CSGT đã mời tài xế lên làm việc.

Anh T. khai do không quan sát kỹ biển báo, nên đã quay đầu xe sai quy định để đến địa điểm giao hàng. Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính theo điểm i, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời trừ điểm GPLX theo quy định.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, hành vi quay đầu xe tại đầu cầu, nơi cấm quay đầu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và ùn tắc nghiêm trọng. Người tham gia giao thông chỉ quay đầu tại nơi được phép và phải quan sát kỹ để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong