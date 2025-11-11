Hà Nội

Thế giới

Xe chở hành khách lao vào sảnh sân bay Mỹ, 18 người bị thương

Ít nhất 18 người bị thương sau khi một chiếc xe chở hành khách lao vào sảnh tại sân bay quốc tế Washington Dulles ở Mỹ.

An An (Theo Independent)

Independent dẫn thông tin từ Cơ quan quản lý sân bay vùng đô thị Washington (MWAA) ngày 11/11 cho biết, chiếc xe chở hành khách, còn được gọi là "phòng chờ di động", đã đâm vào sảnh tại nhà ga trong sân bay quốc tế Washington Dulles ở Virginia, Mỹ, vào khoảng 16h30 chiều 10/11.

Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương, được đưa vào bệnh viện điều trị.

xe1.png
Hành khách ngồi trên xe tại sân bay quốc tế Washington Dulles ở Dulles, Virginia, hồi năm 2007. Ảnh: UPI.

"Hành khách đã xuống xe và được thành viên của Cơ quan quản lý sân bay kiểm tra sức khỏe. Họ được đưa tới bệnh viện gần đó với những vết thương không nguy hiểm tính mạng. Sân bay vẫn mở cửa và hoạt động bình thường", nhà chức trách cho hay.

Theo trang web của sân bay, sân bay này có 19 "phòng chờ di động", mỗi xe có thể chở tối đa 102 hành khách. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên chiếc xe gặp nạn hôm 10/11.

Theo cuộc điều tra của NBC4 Washington năm 2017, các "phòng chờ di động" tại sân bay Dulles có liên quan đến ít nhất 16 vụ tai nạn hoặc sự cố kể từ năm 2007.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy gần đây công bố cắt giảm 10% chuyến bay tại 40 sân bay lớn trên khắp nước Mỹ trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa.

"Chúng tôi dự kiến một số chuyến bay sẽ bị hủy bắt đầu từ hôm nay để tuân thủ quy định cắt giảm của Cục Hàng không Liên bang. Như thường lệ, hành khách có thắc mắc về việc đặt vé máy bay nên liên hệ với hãng hàng không", Cơ quan quản lý sân bay vùng đô thị Washington, đơn vị quản lý và vận hành sân bay quốc tế Washington Dulles, cho biết.

