Xả súng tại quán bar ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar ở Đảo St. Helena, Nam Carolina, Mỹ.

ABC News dẫn thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Beaufort cho biết, vụ xả súng xảy ra tại quán bar Willie's Bar and Grill vào khoảng 1h sáng 12/10 (giờ địa phương).

Khi cảnh sát đến hiện trường, 4 người được xác định đã tử vong trong khi nhiều người khác bị thương do trúng đạn. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một quán bar ở Đảo St. Helena, Nam Carolina, Mỹ, vào sáng ngày 12/10. Ảnh: X.

"Hàng trăm người có mặt tại hiện trường khi vụ nổ súng xảy ra. Nhiều người vội chạy đến các tòa nhà gần đó để tìm nơi trú ẩn", Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong một tuyên bố trên mạng X, đồng thời nói thêm rằng: "Đây là một sự việc bi thảm. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả nạn nhân và những người thân yêu của họ".

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong số 20 nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện, có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nghi phạm và động cơ gây án.

Theo India Times, nghị sĩ Nancy Mace đã bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch này. "Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực kinh hoàng này", nghị sĩ Mace viết trên mạng X.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ