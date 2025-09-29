Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xe buýt tông trực diện ô tô, 15 người thương vong

Chiếc xe buýt chạy quá tốc độ tông trực diện một ô tô chở quá số người quy định ở Ấn Độ, khiến 15 người thương vong.

An An (Theo IT)

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần thị trấn Oil, trên đoạn đường cao tốc nối Lakhimpur với Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào sáng 28/9.

Khi đó, chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đã va chạm với ô tô chở quá tải, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương nặng. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, và sau đó 6 người được chuyển đến Trung tâm chấn thương Lucknow để điều trị nâng cao.

otto.png
Chiếc ô tô bị hư hại nặng sau vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

"Hậu quả của vụ va chạm trực diện rất thảm khốc. 5 người tử vong tại chỗ, trong đó có một em nhỏ 2 tuổi. 10 người bị thương nặng, trong đó 6 bệnh nhân đã được chuyển đến Lucknow và những người còn lại được điều trị tại bệnh viện huyện", nguồn tin cho biết.

Cảnh sát xác nhận hành khách trên xe buýt không bị thương.

Được biết, chiếc ô tô khi đó chở 15 hành khách dù chỉ được phép chở 7 người. Một quan chức cấp cao cũng xác nhận rằng có 15 người trên ô tô nhưng khẳng định đó không phải là xe riêng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Chính quyền quận địa phương cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

#tai nạn giao thông Ấn Độ #xe buýt tông ô tô #tai nạn cao tốc Uttar Pradesh #thương vong do tai nạn giao thông #xe chở quá tải #điều tra vụ tai nạn

Bài liên quan

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hơn 50 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Theo India Times, vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo chở người hành hương xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, vào khoảng 2h10 sáng 25/8.

Cảnh sát Dinesh Kumar Singh thông tin, khi đó, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào xe đầu kéo từ phía sau, khiến xe này bị lật.

Xem chi tiết

Thế giới

Sập mái đền thờ ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một phần mái của đền Dargah Sharif Patte Shah ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập.

Theo NDTV, một phần mái của đền Dargah Sharif Patte Shah, nằm gần lăng mộ Humayun, ở khu vực Nizamuddin, Delhi, đã bị sập vào tối 15/8 khi nhiều người đang có mặt tại đây để cầu nguyện.

sap1.png
Hiện trường vụ sập một phần mái của đền thờ ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh: PTI.
Xem chi tiết

Thế giới

Hơn 300 người thiệt mạng vì mưa lớn, lở đất ở Ấn Độ

Ít nhất 303 người thiệt mạng do mưa lớn, lở đất,...và các sự cố khác liên quan đến mưa trong mùa mưa gió mùa năm nay tại bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan quản lý thảm họa của bang Himachal Pradesh ngày 24/8 cho biết ít nhất 303 người đã thiệt mạng do mưa lớn, lở đất, lũ quét và các sự cố khác liên quan đến mưa...trong mùa mưa gió mùa năm nay tại bang này.

"Từ ngày 20/6 đến nay, ít nhất 155 người tử vong vì thảm họa lở đất, lũ quét cuốn trôi nhà cửa, đường đồi núi sạt lở trong khi 148 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông vì đường trơn trượt,...do mưa lớn", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới