Xe buýt tông trực diện ô tô, 15 người thương vong

Chiếc xe buýt chạy quá tốc độ tông trực diện một ô tô chở quá số người quy định ở Ấn Độ, khiến 15 người thương vong.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần thị trấn Oil, trên đoạn đường cao tốc nối Lakhimpur với Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào sáng 28/9.

Khi đó, chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đã va chạm với ô tô chở quá tải, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương nặng. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, và sau đó 6 người được chuyển đến Trung tâm chấn thương Lucknow để điều trị nâng cao.

Chiếc ô tô bị hư hại nặng sau vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

"Hậu quả của vụ va chạm trực diện rất thảm khốc. 5 người tử vong tại chỗ, trong đó có một em nhỏ 2 tuổi. 10 người bị thương nặng, trong đó 6 bệnh nhân đã được chuyển đến Lucknow và những người còn lại được điều trị tại bệnh viện huyện", nguồn tin cho biết.

Cảnh sát xác nhận hành khách trên xe buýt không bị thương.

Được biết, chiếc ô tô khi đó chở 15 hành khách dù chỉ được phép chở 7 người. Một quan chức cấp cao cũng xác nhận rằng có 15 người trên ô tô nhưng khẳng định đó không phải là xe riêng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Chính quyền quận địa phương cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

