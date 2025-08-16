Sập mái đền thờ ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một phần mái của đền Dargah Sharif Patte Shah ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập.

Theo NDTV, một phần mái của đền Dargah Sharif Patte Shah, nằm gần lăng mộ Humayun, ở khu vực Nizamuddin, Delhi, đã bị sập vào tối 15/8 khi nhiều người đang có mặt tại đây để cầu nguyện.

Hiện trường vụ sập một phần mái của đền thờ ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh: PTI.

Mái nhà đổ sập khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một cụ ông 80 tuổi. Ngoài ra, một số người khác bị thương đã được đưa tới Trung tâm chấn thương AIIMS để điều trị.

Hindustan Times cho biết thêm, hầu hết nạn nhân đều là khách đến thăm đền và họ đang ngồi trong phòng cầu nguyện thì vụ việc xảy ra.

"9 người trong số họ đã được đưa vào Trung tâm chấn thương AIIMS, bao gồm 3 nam, 5 nữ và 1 bé trai 4 tuổi", nguồn tin cho hay.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ, cảnh sát cùng các nhân viên của Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi (DDMA), đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết có khoảng 15-20 người bên trong tòa nhà khi phần mái đổ sập. Tòa nhà này được xây dựng cách đây khoảng 25 - 30 năm.

Được biết, phần mái bị sập giữa lúc trời mưa. Các nhà chức trách đang làm rõ vụ việc.

