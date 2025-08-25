Hơn 300 người thiệt mạng vì mưa lớn, lở đất ở Ấn Độ

Ít nhất 303 người thiệt mạng do mưa lớn, lở đất,...và các sự cố khác liên quan đến mưa trong mùa mưa gió mùa năm nay tại bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan quản lý thảm họa của bang Himachal Pradesh ngày 24/8 cho biết ít nhất 303 người đã thiệt mạng do mưa lớn, lở đất, lũ quét và các sự cố khác liên quan đến mưa...trong mùa mưa gió mùa năm nay tại bang này.

"Từ ngày 20/6 đến nay, ít nhất 155 người tử vong vì thảm họa lở đất, lũ quét cuốn trôi nhà cửa, đường đồi núi sạt lở trong khi 148 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông vì đường trơn trượt,...do mưa lớn", nguồn tin cho hay.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong mùa mưa gió mùa ở Ấn Độ năm nay. Ảnh: Daily Guardian.

Trong hai tháng qua, mùa mưa gió mùa đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng khắp bang Himachal Pradesh, trong đó các huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Mandi và Kangra với nhiều khu vực bị cô lập, mất điện.

Cơ quan quản lý thiên tai ước tính, tổng thiệt hại rơi vào khoảng 214 triệu USD, trong đó thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng công cộng và nông nghiệp.

Cơ quan này khuyến cáo người dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng nên thận trọng, tránh ra đường khi không cần thiết,...khi mùa gió mùa này vẫn chưa kết thúc.

