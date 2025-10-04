Xe buýt lao xuống thung lũng, hàng chục người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt mất lái và lao xuống thung lũng ở Iran.

Trang Iran Front Page đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại con đường nối giữa Damavand và Firuzkuh, miền bắc Iran, vào khoảng 7h45 sáng 3/10.

Khi đó, chiếc xe buýt mất lái, lao ra khỏi đường và rơi xuống một thung lũng gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Iran ngày 3/10. Ảnh: Iranintl.

IFP dẫn lời ông Abolfazl Zamaninejad, Thống đốc quận Firuzkuh, cho biết ngay sau khi tai nạn xảy ra, các đội cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường giải cứu nạn nhân.

Ông Abolfazl Zamaninejad cho biết thêm rằng có 34 người trên xe buýt. Trong số những người thiệt mạng có 3 phụ nữ và 1 người đàn ông.

"Trong số những người bị thương, 27 người đã được đưa tới các trung tâm y tế gần đó, trong đó 4 người nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Tehran bằng máy bay", Zamaninejad nói thêm.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo Công tố viên Firuzkuh Tohid Mozafari, thông tin ban đầu cho thấy, tài xế buồn ngủ trong quá trình lái xe, dẫn tới thảm kịch.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Iran, thường do điều kiện đường sá kém, tài xế mệt mỏi hoặc các vấn đề về an toàn giao thông.

Tờ báo Ham-Mihan tuần này đưa tin ít nhất 26 sinh viên đã tử vong trong 13 vụ tai nạn liên quan đến xe buýt của trường đại học trên khắp Iran trong thập kỷ qua, làm dấy lên lo ngại về an toàn đường bộ và tiêu chuẩn phương tiện.

