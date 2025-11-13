Xe buýt lao xuống khe núi ở Peru, hơn 60 người thương vong

Ít nhất 37 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Peru.

Theo trang mathrubhumi, vụ tai nạn xảy ra trên một đoạn đường cao tốc Panamericana Sur nối Peru với Chile vào sáng 12/11.

Khi đó, chiếc xe buýt chở 60 hành khách, do công ty Llamosas vận hành, đang trên đường từ Chala, một thị trấn ở tỉnh Caraveli, đến Arequipa thì va chạm với một xe bán tải. Sau đó, chiếc xe buýt lao xuống khe núi, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.

"Theo số liệu chúng tôi nhận được, 37 người tử vong và 24 người khác bị thương trong vụ tai nạn", Walther Oporto, Giám đốc y tế khu vực Arequipa, cho biết.

Các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết thêm, xe buýt rơi xuống một khe núi sâu khoảng 200 mét sau khi va chạm trực diện với một chiếc xe bán tải ở đoạn đường cua.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực làm việc để tìm kiếm thi thể tại khu vực hiện trường vụ tai nạn cũng như đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây tại Peru. Ảnh: X.

Được biết, tai nạn giao thông thường xảy ra ở Peru do tình trạng đường sá kém, tài xế lái xe ẩu, thiếu biển báo, việc thực thi pháp luật còn hạn chế,...Vụ tai nạn ở Arequipa vừa qua là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây tại Peru.