Thế giới

Xe buýt lao xuống thung lũng, 20 người thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Iran.

An An (Theo THX, Fars)

Hãng Fars đưa tin, chiếc xe buýt chở 20 người bất ngờ mất lái và rơi xuống thung lũng gần làng Farizi ở Golbahar, tỉnh Khorasan Razavi, đông bắc Iran, ngày 17/10. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để giải cứu nạn nhân sau thảm kịch.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Những người bị thương đã được chuyển đến các trung tâm y tế gần đó", Thị trưởng Amanollah Khedmatgozar cho biết.

tai.png
Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt trước đây ở Iran. Ảnh: Caspianpost.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác vụ tai nạn. Được biết, tỉnh Khorasan Razavi là một vùng núi ở Iran với nhiều đỉnh núi nổi tiếng dành cho hoạt động leo núi.

Chỉ trong một tháng qua, nhiều vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra tại Iran. Vào đầu tháng 10, ít nhất 4 đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống thung lũng trên đường Damavand–Firouzkouh ở dãy núi Alborz, phía đông bắc Tehran, Iran. Theo điều tra sơ bộ, tài xế khi đó mệt mỏi và buồn ngủ nên dẫn đến thảm kịch.

Vào tháng 9/2025, một chiếc xe buýt nhỏ lao xuống thung lũng ở tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, miền tây Iran, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo IRNA, vụ tai nạn này xảy ra do tài xế mất tập trung khi lái xe và mệt mỏi.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ

Nguồn video: Nhân Dân
Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhật, 9 trẻ mẫu giáo bị thương

Chiếc ô tô chở trẻ mẫu giáo đâm vào một khu dân cư ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, khiến tài xế tử vong và 9 em nhỏ bị thương.

Theo Kyodo, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h50 sáng ngày 29/9 tại Kamagaya, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Khi đó, chiếc xe do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển đã đâm vào một khu dân cư cách ga Magomezawa trên tuyến Noda của Đường sắt Tobu khoảng 1,2 km về phía đông.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Mexico, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến 3 phương tiện ở Mexico cuối tuần qua.

Theo BBC, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc nối liền thành phố Merida và Campeche, Mexico, vào ngày 13/9.

Khi đó, một chiếc xe tải chở hàng bị lật, va chạm với một ô tô và xe tải khác chở công nhân xây dựng.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe buýt chạy quá tốc độ gây tai nạn, hơn 70 người thiệt mạng

Ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Herat, Afghanistan.

Al Jazeera đưa tin, phát ngôn viên chính quyền tỉnh, Ahmadullah Muttaqi, và cảnh sát địa phương ngày 19/8 cho biết, ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, đã thiệt mạng ở miền tây Afghanistan sau khi chiếc xe buýt chở họ gặp tai nạn.

Khi đó, chiếc xe buýt chở người tị nạn mới bị trục xuất khỏi Iran đã bốc cháy sau khi va chạm với một chiếc xe tải và xe máy.

Xem chi tiết

