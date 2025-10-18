Xe buýt lao xuống thung lũng, 20 người thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Iran.

Hãng Fars đưa tin, chiếc xe buýt chở 20 người bất ngờ mất lái và rơi xuống thung lũng gần làng Farizi ở Golbahar, tỉnh Khorasan Razavi, đông bắc Iran, ngày 17/10. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để giải cứu nạn nhân sau thảm kịch.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Những người bị thương đã được chuyển đến các trung tâm y tế gần đó", Thị trưởng Amanollah Khedmatgozar cho biết.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt trước đây ở Iran. Ảnh: Caspianpost.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác vụ tai nạn. Được biết, tỉnh Khorasan Razavi là một vùng núi ở Iran với nhiều đỉnh núi nổi tiếng dành cho hoạt động leo núi.

Chỉ trong một tháng qua, nhiều vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra tại Iran. Vào đầu tháng 10, ít nhất 4 đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống thung lũng trên đường Damavand–Firouzkouh ở dãy núi Alborz, phía đông bắc Tehran, Iran. Theo điều tra sơ bộ, tài xế khi đó mệt mỏi và buồn ngủ nên dẫn đến thảm kịch.

Vào tháng 9/2025, một chiếc xe buýt nhỏ lao xuống thung lũng ở tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, miền tây Iran, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo IRNA, vụ tai nạn này xảy ra do tài xế mất tập trung khi lái xe và mệt mỏi.

