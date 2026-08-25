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Xã hội

Xác minh vụ bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ ở Hà Nội

Tài xế xe ôm công nghệ bị một bảo vệ tại khu đô thị Louis City Hoàng Mai liên tục đấm đá sau khi đi nhầm làn đường, công an phường đang làm rõ vụ việc.

Bảo Châu

Một vụ hành hung tài xế xe ôm công nghệ vừa xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (25/8) tại khu vực cổng khu đô thị Louis City Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đoạn video ghi lại sự việc từ camera hành trình của người đi đường sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Nạn nhân trong vụ việc là anh P. (23 tuổi). Theo chia sẻ của nam tài xế, sáng cùng ngày, anh di chuyển vào khu đô thị Louis City Hoàng Mai để hoàn thành một đơn giao hàng. Do không thuộc địa hình khu vực, anh vô tình đi nhầm vào làn đường dành riêng cho ô tô.

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Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này, tại khu vực bốt bảo vệ cổng có hai nhân viên mặc đồng phục trực ca, bao gồm một nam bảo vệ lớn tuổi và một thanh niên có nhiều hình xăm. Nhận thấy anh P. đi sai làn, người bảo vệ lớn tuổi đã yêu cầu anh quay lại. Khi anh P. lên tiếng thắc mắc về lý do, người bảo vệ trẻ tuổi bất ngờ lên tiếng gọi anh lại gần và ngỏ ý sẽ hướng dẫn đường đi.

Tuy nhiên, khi anh P. tiến lại gần, nam bảo vệ trẻ tuổi bất ngờ vung chân đá ngang hướng vào đầu anh. Theo anh P. sau cú đá hụt đầu tiên, anh vẫn liên tiếp hứng chịu những cú đấm từ người này khiến anh ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục dùng chân giẫm mạnh lên vùng bụng và liên tục đá vào đầu, ngực cũng như nhiều vị trí khác trên cơ thể nạn nhân đang nằm dưới đất.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhân viên bảo vệ lớn tuổi can ngăn và kéo nam thanh niên vào bên trong, cùng với sự hỗ trợ từ một người đi đường đến đỡ anh P. dậy. Nạn nhân khẳng định trước đó không hề có tranh cãi hay mâu thuẫn gì với lực lượng bảo vệ tại đây.

Sau vụ việc, anh P. vẫn cố gắng hoàn thành đơn hàng, nạn nhân ghi nhận bản thân bị sưng lợi, chảy máu miệng và gặp các chấn thương đau rát tại khu vực đầu, mặt, ngực và bụng. Nam tài xế cho biết đã chuẩn bị các thủ tục để trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

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Bảo vệ hành hung nam tài xế tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Kiên Nguyễn)

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện chỉ huy Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như diễn biến chi tiết để xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả xem video: Làm rõ những quy định mới về an toàn giao thông/ Nguồn: VTV24
#Hà Nội #giao thông #hành hung #tài xế xe ôm #bảo vệ

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