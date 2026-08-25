Nghệ An cảnh báo hạ du khi Thủy điện Bản Vẽ xả nước

Sau mưa lớn, Thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết hồ, lưu lượng xả dự kiến từ 340 đến 1.200 m³/s.

Sáng 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành điều tiết hồ chứa, xả nước qua tràn từ 9h cùng ngày nhằm đảm bảo an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho khu vực hạ du.

Theo Công ty Thủy điện Bản Vẽ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên lưu vực hồ chứa đã xuất hiện mưa lớn, khiến lũ đổ về hồ. Lúc 15h15 ngày 24/8, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt 2.259 m³/s; mực nước hồ ở mức 190,44m, trong khi mực nước hạ lưu là 80,6m.

Thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung xả lũ trước ảnh hưởng của bão số 4. (ảnh CTV)

Theo bản tin dự báo lúc 21h ngày 24/8, lưu lượng lũ lớn nhất về hồ trong 24h tiếp theo dự kiến khoảng 2.100 m³/s và có xu hướng giảm dần.

Trước diễn biến trên, từ 9h ngày 25/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiến hành vận hành điều tiết hồ chứa, xả nước xuống hạ du. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 340-1.200 m³/s, bao gồm lượng nước qua các tổ máy phát điện và qua tràn. Lưu lượng xả có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình lũ về hồ.

Thời gian xả nước sẽ kết thúc sau khi hoàn thành quá trình vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định.

Việc vận hành hồ được thực hiện theo phương án điều tiết nhằm đảm bảo an toàn công trình, đồng thời góp phần cắt, giảm lũ cho khu vực hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khu vực hạ du chủ động phối hợp, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ cũng như quá trình vận hành hồ chứa để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Người dân khu vực hạ du được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin về mưa lũ và việc điều tiết hồ; chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là tại khu vực ven sông, suối và những nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại một số xã miền núi, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết, đặc biệt trong thời gian hồ thủy điện Bản Vẽ thực hiện điều tiết nước và mưa lớn còn tiếp diễn ở khu vực thượng nguồn.