Xã Thuận Mỹ: Công ty Đô thị Tân An trúng gói thầu DVCI, tiết kiệm 20%

Dù chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, gói thầu dịch vụ công ích tại xã Thuận Mỹ vẫn ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng hơn 350 triệu đồng cho ngân sách

"Một mình một ngựa" và cú bỏ giá bất ngờ

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Duy trì dịch vụ công ích Bảo vệ Môi trường năm 2026". Theo Quyết định số 315/QĐ-PKT ngày 06/04/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ ký, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (MSDN: 1100209487), giá trúng thầu được xác định là 1.425.866.000 đồng.

Quyết định số 315/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng theo Biên bản mở thầu ngày 27/03/2026, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Đô thị Tân An nộp hồ sơ dự thầu. Dù ở vị thế độc diễn, nhà thầu này đã chủ động đưa ra mức giảm giá rất sâu. So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.785.731.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn khoảng 359 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 20,1%.

Trong bối cảnh nhiều gói thầu dịch vụ công ích thường chỉ có mức tiết kiệm "tượng trưng" từ 1-3%, việc một nhà thầu duy nhất dự thầu nhưng lại bỏ giá thấp hơn 20% tại xã Thuận Mỹ đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính sát thực của đơn giá dự toán cũng như năng lực tối ưu chi phí của doanh nghiệp.

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An: (MSDN: vn1100209487), có địa chỉ tại Tỉnh Lộ 827, Phường Tân An, Tây Ninh, được thành lập năm 2009 do ông Lương Minh Nhựt là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 98 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 45 gói, 3 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 327.748.326.575 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 200.774.316.646 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 126.974.009.929 đồng)

Tính riêng giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã trúng 31/42 gói thầu đã tham gia, trong đó phải kể đến một số gói có giá trị. Cụ thể:

Gói thầu: Duy trì dịch vụ công ích xã Vĩnh Công năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công, trị giá 1.838.840.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu: Duy trì dịch vụ công ích bảo vệ môi trường năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã An Lục Long, trị giá 937.643.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói số 1: Duy trì dịch vụ công ích tại Phòng Kinh tế xã Tầm Vu, trị giá 5.056.643.964 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu: Dịch vụ duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng. Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng tại Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ, trị giá 3.241.498.000 đồng (tháng 01/2026)

Đáng chú ý, trong tháng 03/2026 nhà thầu này đã trúng ba gói tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An: Gói thầu: Dịch vụ quản lý, trị giá 2.375.613.000 đồng; Dịch vụ quản lý, trị giá 2.148.695.000 đồng; Dịch vụ quản lý, trị giá 2.076.487.000 đồng

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất mở để khuyến khích đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính cạnh tranh. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư vẫn thực hiện mở thầu và đánh giá bình thường theo quy trình. Tuy nhiên, mức tiết kiệm hơn 20% ở một gói thầu phi tư vấn đơn giản như vệ sinh môi trường là một con số cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tại địa phương lưu tâm để xem xét lại tính chính xác của việc lập dự toán ban đầu."

Dư luận đang kỳ vọng với mức giá trúng thầu thấp kỷ lục này, công ty cổ phần đô thị tân an sẽ vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ, môi trường tại xã Thuận Mỹ luôn xanh - sạch - đẹp như đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu.