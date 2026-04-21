Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xã Thuận Mỹ: Công ty Đô thị Tân An trúng gói thầu DVCI, tiết kiệm 20%

Dù chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, gói thầu dịch vụ công ích tại xã Thuận Mỹ vẫn ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng hơn 350 triệu đồng cho ngân sách

Hà Linh

"Một mình một ngựa" và cú bỏ giá bất ngờ

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Duy trì dịch vụ công ích Bảo vệ Môi trường năm 2026". Theo Quyết định số 315/QĐ-PKT ngày 06/04/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ ký, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (MSDN: 1100209487), giá trúng thầu được xác định là 1.425.866.000 đồng.

Quyết định số 315/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng theo Biên bản mở thầu ngày 27/03/2026, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Đô thị Tân An nộp hồ sơ dự thầu. Dù ở vị thế độc diễn, nhà thầu này đã chủ động đưa ra mức giảm giá rất sâu. So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.785.731.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn khoảng 359 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 20,1%.

Trong bối cảnh nhiều gói thầu dịch vụ công ích thường chỉ có mức tiết kiệm "tượng trưng" từ 1-3%, việc một nhà thầu duy nhất dự thầu nhưng lại bỏ giá thấp hơn 20% tại xã Thuận Mỹ đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính sát thực của đơn giá dự toán cũng như năng lực tối ưu chi phí của doanh nghiệp.

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An: (MSDN: vn1100209487), có địa chỉ tại Tỉnh Lộ 827, Phường Tân An, Tây Ninh, được thành lập năm 2009 do ông Lương Minh Nhựt là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 98 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 45 gói, 3 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 327.748.326.575 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 200.774.316.646 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 126.974.009.929 đồng)

Tính riêng giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã trúng 31/42 gói thầu đã tham gia, trong đó phải kể đến một số gói có giá trị. Cụ thể:

Gói thầu: Duy trì dịch vụ công ích xã Vĩnh Công năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công, trị giá 1.838.840.000 đồng (tháng 03/2026)

  • Gói thầu: Duy trì dịch vụ công ích bảo vệ môi trường năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã An Lục Long, trị giá 937.643.000 đồng (tháng 03/2026)
  • Gói số 1: Duy trì dịch vụ công ích tại Phòng Kinh tế xã Tầm Vu, trị giá 5.056.643.964 đồng (tháng 01/2026)
  • Gói thầu: Dịch vụ duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng. Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng tại Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ, trị giá 3.241.498.000 đồng (tháng 01/2026)

Đáng chú ý, trong tháng 03/2026 nhà thầu này đã trúng ba gói tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An: Gói thầu: Dịch vụ quản lý, trị giá 2.375.613.000 đồng; Dịch vụ quản lý, trị giá 2.148.695.000 đồng; Dịch vụ quản lý, trị giá 2.076.487.000 đồng

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất mở để khuyến khích đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính cạnh tranh. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư vẫn thực hiện mở thầu và đánh giá bình thường theo quy trình. Tuy nhiên, mức tiết kiệm hơn 20% ở một gói thầu phi tư vấn đơn giản như vệ sinh môi trường là một con số cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tại địa phương lưu tâm để xem xét lại tính chính xác của việc lập dự toán ban đầu."

Dư luận đang kỳ vọng với mức giá trúng thầu thấp kỷ lục này, công ty cổ phần đô thị tân an sẽ vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ, môi trường tại xã Thuận Mỹ luôn xanh - sạch - đẹp như đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#Đấu thầu xã Thuận Mỹ #Công ty Cổ phần Đô thị Tân An #Phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ #Dịch vụ công ích môi trường Tây Ninh 2026

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Liên danh Vũ Gia - Dương Thịnh trúng gói thầu 5,6 tỷ

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu mương thoát nước xã Lộc Ninh đã ngã ngũ khi nhà thầu đối thủ không vượt qua được bước đánh giá về tài chính, nhường sân chơi cho liên danh Vũ Gia - Dương Thịnh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát khi Liên danh Lộc Ninh (gồm công ty TNHH tư vấn Vũ Gia và công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Dương Thịnh) đã vượt qua đối thủ để giành chiến thắng với giá trúng thầu 5.652.578.000 đồng.

Cuộc cạnh tranh về giá

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối ưu. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận và từ những dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phóng viên của Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ và hành trình trúng thầu "bách chiến bách thắng" của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt.

Kỷ lục trúng thầu 100% qua chỉ định thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Định Quán: Loại nhà thầu bỏ giá thấp do sai sót kỹ thuật tại gói thầu vỉa hè

Một kịch bản đấu thầu "dở khóc dở cười" vừa diễn ra tại xã Định Quán khi nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật khó tin: Đưa quy phạm đóng tàu thủy vào hồ sơ xây dựng đường bộ

Phòng kinh tế xã Định Quán vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán (Giai đoạn 4). Theo Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do ông Hồ Cảnh Hoài ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thành Hưng Phúc. Đáng chú ý, quá trình xét thầu đã bộc lộ những sai sót khó tin từ phía nhà thầu đối thủ, dẫn đến việc bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật.

qd-2974.jpg
Quyết định số 59/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới