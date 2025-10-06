Hà Nội

Thế giới

Xả súng hàng loạt ở Mỹ, 14 người thương vong

Nhiều tay súng nã đạn vào đám đông ở trung tâm thành phố Montgomery, Alabama, Mỹ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo USA Today)

USA Today dẫn lời Cảnh sát trưởng Montgomery, James Graboys, cho biết vụ xả súng xảy ra tại khu phố đêm ở thành phố Montgomery vào khoảng 23h30 tối 4/10 (giờ địa phương).

"Một người bị nã đạn, sau đó xảy ra đấu súng khi một số người trong đám đông cũng rút súng ra và bắt đầu bắn trả", cảnh sát thông tin.

xasung.png
Vụ xả súng xảy ra tại thành phố Montgomery khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ảnh: WFSA.

Nhà chức trách xác định hai nạn nhân đã tử vong là Jeremiah Morris, 17 tuổi, và Shalanda Williams, 43 tuổi, cả hai đều ở Montgomery. Trong số những người bị thương, 5 người nguy hiểm đến tính mạng và 7 người bị thương nhẹ.

"7 nạn nhân dưới 20 tuổi và nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 16 tuổi. Hai trong số những người bị thương có vũ khí", Graboys nói thêm.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc cũng như truy bắt nghi phạm.

Thị trưởng Montgomery Steven Reed và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Montgomery Cornelius Calhoun đã treo thưởng 50.000 đô la cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.

Trung tâm Phòng chống Tội phạm Alabama cũng treo thưởng 5.000 đô la.

Các nhà điều tra tại hiện trường phát hiện nhiều vũ khí mà họ tin là đã được sử dụng trong vụ đấu súng chết người. Tất cả các loại súng đều có "sức chứa đạn lớn".

Cảnh sát đang xem xét các đoạn camera giám sát, cũng như rà soát video được đăng tải trên mạng xã hội để tìm manh mối.

"Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi vụ án này được giải quyết", Graboys nói với các phóng viên.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
#xả súng Mỹ #bạo lực ở Montgomery #nạn nhân xả súng #điều tra vụ án xả súng #thương vong do bạo lực #xả súng hàng loạt ở mỹ

