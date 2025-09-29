Hà Nội

Thế giới

Danh tính nghi phạm xả súng, phóng hỏa nhà thờ ở Mỹ

Nghi phạm Thomas Jacob Sanford lái xe đâm vào cửa trước của một nhà thờ ở Michigan, Mỹ, sau đó xả súng khiến nhiều người thiệt mạng.

An An (Theo NBC News)

Theo NBC News, vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ ở Grand Blanc, bang Michigan, vào ngày 28/9 (giờ địa phương). Nghi phạm, được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, lái xe đâm vào cửa trước của nhà thờ, sau đó xuống xe và sử dụng một khẩu súng trường tấn công nã đạn liên tiếp vào những người đang tham dự buổi lễ bên trong.

Một vụ hỏa hoạn, được cho là do tay súng cố ý gây ra, đã bùng phát tại nhà thờ.

xasung1.png
Vụ xả súng, hỏa hoạn xảy ra tại một nhà thờ ở Grand Blanc, bang Michigan, Mỹ, ngày 28/9. Ảnh: ABC News.

Nhà chức trách cho biết, vụ tấn công kinh hoàng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Nghi phạm cũng đã tử vong.

Được biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng có mặt tại nhà thờ và "vô hiệu hóa" nghi phạm chỉ trong 8 phút.

xasung2.png
Khói đen bốc lên từ phía nhà thờ. Ảnh: WXYZ.

Cảnh sát trưởng Grand Blanc William Renye cho biết tại cuộc họp báo tối 28/9: "Tính cả nghi phạm, có 5 người đã tử vong trong vụ việc".

"Nhiều người bên trong nhà thờ đã dũng cảm che chắn cho các em nhỏ khi tiếng súng vang lên và đưa các em đến nơi an toàn", Renye cho biết thêm.

Reuben Coleman, đặc vụ phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Detroit, cho biết FBI đang điều tra vụ xả súng tại nhà thờ ngày 28/9, cho rằng đây là "hành vi bạo lực có chủ đích".

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
#xả súng nhà thờ Mỹ #nghi phạm Thomas Jacob Sanford #bạo lực tại Michigan #vụ xả súng Mỹ 28/9 #hỏa hoạn nhà thờ Mỹ #điều tra vụ xả súng Mỹ

