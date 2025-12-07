Hà Nội

Thế giới

Xả súng hàng loạt tại quán bar ở Nam Phi, nhiều người thiệt mạng

Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại quán bar không có giấy phép ở Nam Phi, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một quán bar không có giấy phép ở thị trấn Saulsville, phía tây thủ đô Pretoria, vào rạng sáng 6/12 (giờ địa phương).

Các tay súng đã nã đạn vào những người bên trong quán bar, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em 3, 12 và 16 tuổi.

"10 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường và nạn nhân còn lại qua đời tại bệnh viện", cảnh sát thông tin.

xa.png
Vụ xả súng xảy ra tại một quán bar không có giấy phép ở thị trấn Saulsville, Nam Phi. Ảnh: RTE.

Cảnh sát Nam Phi cho biết thêm, 14 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về độ tuổi hoặc tình trạng của những người bị thương.

Cảnh sát đang truy tìm 3 nghi phạm nam liên quan đến vụ xả súng.

"Chúng tôi được biết rằng ít nhất 3 tay súng không rõ danh tính đã đột nhập vào quán bar trong nhà trọ rồi bắt đầu xả súng bừa bãi", phát ngôn viên cảnh sát, Chuẩn tướng Athlenda Mathe, nói với đài truyền hình quốc gia SABC, đồng thời cho biết động cơ của vụ xả súng đang được làm rõ.

Trước đó, một vụ xả súng tại quán bar ở thị trấn Soweto của Johannesburg vào năm 2022 đã khiến 16 người thiệt mạng. Cùng ngày, 4 người tử vong trong vụ xả súng hàng loạt tại một quán bar ở một tỉnh khác.

Các vụ xả súng hàng loạt tại các quán bar không có giấy phép đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Nam Phi và cảnh sát đã đóng cửa hơn 11.000 quán bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2025, bắt giữ hơn 18.000 người vì liên quan đến việc bán rượu bất hợp pháp.

