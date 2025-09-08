Hà Nội

Thế giới

Xả súng trên xe buýt ở Israel, hàng chục người thương vong

Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

An An (Theo abc.net.au)

Trang abc.net.au đưa tin ngày 8/9, theo các cơ quan truyền thông Israel, hai tay súng đã lên xe buýt ở Ramon Junction, gần xa lộ số 1 giữa Jerusalem và Tel Aviv, rồi nổ súng vào hành khách.

Chính quyền Israel xác nhận 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng, trong đó có một nam giới khoảng 50 tuổi và 3 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi tử vong tại bệnh viện.

israel2.png
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ xả súng ở Ramot Junction, ngày 8/9/2025. Ảnh: FLASH90.

Các nhân viên y tế Israel cho biết 15 người đang được điều trị vết thương, trong đó có 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát Israel mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố và những tay súng đã bị tiêu diệt tại hiện trường.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy hàng chục người bỏ chạy khỏi trạm xe buýt ở ngã tư đông đúc vào giờ cao điểm buổi sáng.

Theo các nhân viên y tế, khu vực hiện trường rất hỗn loạn và đầy mảnh kính vỡ, với nhiều người bị thương nằm bất tỉnh trên đường và vỉa hè gần trạm xe buýt.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đánh giá tình hình với người đứng đầu cơ quan an ninh sau vụ tấn công ở Jerusalem.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
