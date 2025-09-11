Hà Nội

Diễn biến vụ xả súng khiến đồng minh của ông Trump tử vong

Thế giới

Diễn biến vụ xả súng khiến đồng minh của ông Trump tử vong

Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đời sau khi trúng đạn tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley.

An An (Theo Daily Mail)
Theo Daily Mail, Charlie Kirk (ảnh), nhà hoạt động 31 tuổi và là đồng minh của Tổng thống Trump, đã bị trúng đạn vào cổ khi đang phát biểu trước đám đông về các vụ xả súng hàng loạt tại sự kiện của Đại học Utah Valley chiều 10/9 (giờ địa phương). Ảnh: Daily Mail.
Một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy một bóng người nằm trên mái nhà của Trung tâm Losee chỉ vài phút trước khi Kirk bị bắn. Ảnh: X.
Sau đó, người này nhanh chóng bỏ chạy giữa sự hỗn loạn tại sự kiện. Ảnh: X.
Theo các nhân chứng, không có biện pháp an ninh nào được áp dụng tại sự kiện nơi Kirk có bài phát biểu trước đám đông. Ảnh: DM.
"Khi đến đây, tôi nghĩ mình sẽ phải vượt qua một số cửa an ninh, nhưng điều đó không xảy ra", nhân chứng Tyler McGettigan chia sẻ với NBC News. Ảnh: DM.
Cảnh sát cho biết, mặc dù có hơn 3.000 người tham dự sự kiện, chỉ có 6 cảnh sát làm nhiệm vụ. Ảnh: Getty.
Được biết, một người đàn ông lớn tuổi ban đầu bị cảnh sát bắt giữ sau vụ nổ súng nhưng được thả ra sau khi được xác định không phải tay súng. Ảnh: ZUMA Press.
Vài giờ sau, nghi phạm thứ hai bị bắt giữ. Tuy nhiên, Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận trên mạng X rằng cá nhân này cũng đã được thả sau quá trình thẩm vấn. Cuộc truy bắt nghi phạm vẫn tiếp diễn và các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra. Ảnh: DM.
Tổng thống Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình Kirk. Ông chỉ thị treo cờ rủ trên toàn quốc tới ngày 14/9 để tưởng niệm nhà hoạt động nổi tiếng Charlie Kirk. Ảnh: ZUMA Press.
>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ súng khiến Charlie Kirk tử vong (Nguồn video: Daily Mail)
