Xả súng tại bữa tiệc ở California, nhiều thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc gia đình trong phòng tiệc ở Stockton, bang California, Mỹ.

Theo ABC News, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Joaquin cho biết vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc trong khu nhà 1900 đường Lucile ở Stockton vào trước 18 giờ tối 29/11 (giờ địa phương), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Heather Brent, một nhân viên thông tin công cộng của văn phòng cảnh sát trưởng, nói với các phóng viên rằng vụ nổ súng xảy ra khi mọi người đang ở phòng tiệc trong một buổi họp mặt gia đình. Trong số các nạn nhân vụ xả súng có cả trẻ vị thành niên.

Một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện sau vụ xả súng ở Stockton, California, vào ngày 29/11. Ảnh: KXTV.

"Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ xả súng có chủ đích. Ưu tiên số 1 của chúng tôi hiện nay là xác định nghi phạm trong vụ việc này", Heather Brent cho biết thêm.

Phát biểu với các phóng viên tại hiện trường, Thị trưởng Stockton Christina Fugazi cho biết thêm vụ nổ súng xảy ra chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

"Chúng tôi thực sự rất đau lòng trước thảm kịch này. Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để đưa kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc này ra trước công lý", một quan chức quận San Joaquin nói thêm.

Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cho biết Thống đốc đã được thông báo về "vụ xả súng kinh hoàng".

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

