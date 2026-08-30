Xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Thụy Sĩ, 6 người thương vong

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, vụ xả súng tại một lễ hội âm nhạc ở bang Aargau, miền bắc Thụy Sĩ, đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP đưa tin, một vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở bang Aargau, miền bắc Thụy Sĩ, đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương vào rạng sáng 30/8, theo thông tin từ cảnh sát địa phương và truyền thông. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang truy tìm nghi phạm.

“Công tác truy tìm thủ phạm chưa rõ danh tính vẫn đang được tiến hành. Động cơ gây án và các tình tiết cụ thể của vụ việc đang được làm rõ”, cảnh sát viết trên mạng xã hội X.

Cảnh sát vũ trang tuần tra sau vụ xả súng tại một sự kiện âm nhạc gần Aarau, Thụy Sĩ, ngày 30/8/2026. Ảnh: Michael Buholzer/Keystone/AP.

Theo cảnh sát bang Aargau, một phụ nữ 22 tuổi đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng. 4 nam giới và 1 nữ giới, trong độ tuổi từ 24 đến 27, đã được đưa tới bệnh viện với các mức độ thương tích từ nhẹ đến nặng.

Tất cả nạn nhân đều là cư dân Thụy Sĩ, cảnh sát thông tin. Danh tính của họ không được công bố theo quy định bảo mật thông tin cá nhân của Thụy Sĩ.

Nhà chức trách nhận được tin báo về vụ xả súng vào khoảng 2h30 sáng 30/8 tại thủ phủ Aarau của bang, cách Zurich 46 km về phía tây, người phát ngôn cảnh sát Pascal Wenzel cho biết trên Đài truyền hình công cộng Thụy Sĩ SRF.

Một chiến dịch quy mô lớn đã được cảnh sát triển khai và người dân địa phương được yêu cầu tránh xa khu vực này. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và xe cứu thương có mặt đông đảo tại hiện trường. Cảnh sát ở Freiburg, Đức, cũng tham gia hỗ trợ truy tìm nghi phạm.

Báo Blick của Thụy Sĩ đưa tin, ban đầu những người tham gia sự kiện tưởng rằng tiếng súng là pháo hoa cho đến khi có người hét lên “mọi người nằm xuống”.

Tờ báo cho biết, vụ xả súng xảy ra ngay sau khi sự kiện kết thúc. Sau đó, cảnh sát đã đưa tất cả những người còn lại đến một phòng tập thể thao gần đó.

Cảnh sát kêu gọi bất kỳ nhân chứng nào có video hoặc hình ảnh liên quan hãy cung cấp cho cơ quan điều tra.

Theo AP, các vụ xả súng nơi công cộng hiếm khi xảy ra tại quốc gia này, dù tỷ lệ sở hữu súng khá phổ biến.

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