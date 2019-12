Xuất hiện nhóm "ăn xin" bôi mặt đen, cầm đầu gà bí ẩn: Công an nói gì?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những đối tượng ăn xin mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang. Các đối tượng xuất hiện nhiều ở khu vực quận Hà Đông, TP Hà Nội, thường đi vào các quán xá xin tiền. Khi xin không được, nhóm này thực hiện các hành vi kỳ quặc như nhổ nước miếng, cầm đầu gà vẩy... Ngoài ra, còn một số đối tượng thuộc nhóm này đứng trước cổng các trường tiểu học với đồ chơi, đồ ăn trên tay, nghi ngờ có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em. Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Theo thông báo từ người dân, có một số đối tượng mặc đồ đen, mặt bôi đen... xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đến xác minh và xác định là có nhóm người đó hoạt động trên địa bàn”. Cũng theo đại tá Dũng, hiện tại chỉ xác định nhóm "ăn xin mặt đen" đi xin tiền, không trộm cắp, đánh ai nên chưa có cơ sở để bắt. Tuy nhiên, cơ quan Công an đang theo dõi chặt chẽ nhóm này và khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi phát hiện những đối tượng như vậy. Nhiều người cũng cho rằng, người này ăn mặc, ngụy trang thế này để khó phân biệt. Nhưng cũng có một điều rất đáng sợ là người này bôi mặt đen xì, ngậm cái gì đó trong mồm có cầm theo 2 cái đầu gà và cái gì đó cứ giấu giấu. Chiêu trò của những người này là bôi đen hết mặt, mồm ngậm 2 quả gì đó cho tều mồm ra để khó nhận diện, tay cầm cái cổ gà với mấy xiên thịt gì đó, lao thẳng vào nhà người ta xin tiền. Để minh chứng cho những gì mắt thấy, tai nghe, một chủ cửa hàng thuốc có tên T.H.M ở đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa chia sẻ đoạn clip đối tượng này đến cửa hàng xin tiền vào ngày 19/11. Qua clip cho thấy, khi mọi người trong quán không có ý định cho, tên mặc đồ đen còn định mở cửa, đi vào bên trong tiệm thuốc để ăn xin nhưng bị cản lại. Thấy chủ hàng thuốc chặn cửa, đối tượng mặc đồ đen đã cầm chiếc đĩa vung tay lên định đánh trả nhưng người này đã né kịp rồi quay trở lại bên trong. Những hình ảnh, clip sau khi được đăng tải đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Hiện chưa rõ động cơ của chúng là ăn xin hay ý đồ gì khác nhưng hình ảnh chúng xuất hiện nhiều nơi đã gây bất an cho nhiều gia đình, đặc biệt những nhà có người già, trẻ nhỏ. Nhiều người hoang mang không rõ thực hư vụ việc như thế nào. Hiện các thông tin chia sẻ khá nhiễu loạn. Có người nói đây là một nhóm đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động cùng lúc khắp nơi, có người nói cùng là một người và người này bị bệnh tâm thần... Clip: Một đối tượng mặc đồ đen xì đến ăn xin tại một hiệu thuốc ở Hà Đông, Hà Nội.

